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Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
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