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Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43634
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 17:22
Корреспонденты "НГ" обошли несколько обменников и банков. В отделении Kaspi на пересечении ул. Майлина и пр. Аль-Фараби иностранная валюта в наличии. Доллар в обед продавали по 472 тенге, евро по 531,38 тенге.
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Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:32
Цитата:
А потом солить его что ли..
drakon:
тебе - говорил. 4 мешка надо было - купить...
тебе - говорил. 4 мешка надо было - купить...
А потом солить его что ли..
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:33
Цитата:
Земли же Назарбаев раздал своим иволгам, и пасти негде, не говоря уже о кормах..
maxsaf:
Говорил давно - идите баранов пасти,
Говорил давно - идите баранов пасти,
Земли же Назарбаев раздал своим иволгам, и пасти негде, не говоря уже о кормах..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 647
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 22:47
Цитата:
Из репортажа, не понял. Они ходили чтобы продать или купить? Или ходили за посмотреть?
Цитата:
А кредит на стиралку брал-в окраинских гривнах!?
Цитата:
Вина Путина, хотя бы в том, что ты тот, кто есть. Как говорится что выросло, то выросло. Ну не углядел, он...
Корреспонденты "НГ" обошли несколько обменников и банков.
Из репортажа, не понял. Они ходили чтобы продать или купить? Или ходили за посмотреть?
Цитата:
abaika95:
картошку за тенге покупаю А вот квартиры вам сдаю за рубли Но теперь думаю смотря на курс за доллары сдавать
картошку за тенге покупаю А вот квартиры вам сдаю за рубли Но теперь думаю смотря на курс за доллары сдавать
А кредит на стиралку брал-в окраинских гривнах!?
Цитата:
111:
Но в повышении цен Путин все равно не виноват, кто бы что там не сочинял..
Но в повышении цен Путин все равно не виноват, кто бы что там не сочинял..
Вина Путина, хотя бы в том, что ты тот, кто есть. Как говорится что выросло, то выросло. Ну не углядел, он...
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 204
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 23:25
Цитата:
Там просто приостановили продажи в Жк.по крайней мере в ткюе что я звонил.
abaika95:
В чб на академ Риверсайд Если все также будет идти То надо успеть попасть в окно
В чб на академ Риверсайд Если все также будет идти То надо успеть попасть в окно
Там просто приостановили продажи в Жк.по крайней мере в ткюе что я звонил.
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 23:46
Цитата:
Брат, я как и ты, пресмыкаю.., ой, возлюбил Путина своего.
Мы едины в этом.
Путин все делает правильно брат, понимаю, тебе вообще его нельзя критиковать, там в России у тебя на Родине с этим жестко, но позволь мне хоть иногда превносить здоровую критику, например я не согласен, почему он столь мягок с врагами, не расстреливает на месте..
Don Julio:
Вина Путина, хотя бы в том, что ты тот, кто есть. Как говорится что выросло, то выросло
Вина Путина, хотя бы в том, что ты тот, кто есть. Как говорится что выросло, то выросло
Брат, я как и ты, пресмыкаю.., ой, возлюбил Путина своего.
Мы едины в этом.
Путин все делает правильно брат, понимаю, тебе вообще его нельзя критиковать, там в России у тебя на Родине с этим жестко, но позволь мне хоть иногда превносить здоровую критику, например я не согласен, почему он столь мягок с врагами, не расстреливает на месте..
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 23:50
Цитата:
А мы точно про тот Казахстан говорим, который 10 ый в мире по площади?))
111:
Земли же Назарбаев раздал своим иволгам, и пасти негде, не говоря уже о кормах..
Земли же Назарбаев раздал своим иволгам, и пасти негде, не говоря уже о кормах..
А мы точно про тот Казахстан говорим, который 10 ый в мире по площади?))
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 23:54
Цитата:
Точно.
Если один Кулагин, а это кто то там Газарбаеву, скупил официально только 800 тысяч Га плодородных земель, оставив вокруг себя пустыни..
И так каждый чиновник, через подставных предпринимателей типа Иволг..
maxsaf:
мы точно про тот Казахстан говорим, который 10 ый в мире по площади?))
мы точно про тот Казахстан говорим, который 10 ый в мире по площади?))
Точно.
Если один Кулагин, а это кто то там Газарбаеву, скупил официально только 800 тысяч Га плодородных земель, оставив вокруг себя пустыни..
И так каждый чиновник, через подставных предпринимателей типа Иволг..
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 23:57
В закладках Термомикс-6 за 740 тысяч.
Сейчас посмотрел, 795 тысяч тенге..
Сейчас посмотрел, 795 тысяч тенге..
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 23:58
Цитата:
Отлично, это упростит задачу. Выходишь пасти баранов, а кто вякнет - спрашивай доки на землю показать. Фоткай копию и отправляй в комитет по раскулачиванию. Профит
111:
Если один Кулагин, а это кто то там Газарбаеву, скупил официально только 800 тысяч Га плодородных земель, оставив вокруг себя пустыни..
Если один Кулагин, а это кто то там Газарбаеву, скупил официально только 800 тысяч Га плодородных земель, оставив вокруг себя пустыни..
Отлично, это упростит задачу. Выходишь пасти баранов, а кто вякнет - спрашивай доки на землю показать. Фоткай копию и отправляй в комитет по раскулачиванию. Профит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8748
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 23:59
Цитата:
приятного аппетита Яна эти деньги лучше несколько лет в ресторанах питаться буду.
111:
Сейчас посмотрел, 795 тысяч тенге..
Сейчас посмотрел, 795 тысяч тенге..
приятного аппетита Яна эти деньги лучше несколько лет в ресторанах питаться буду.
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 00:00
А пока, пробежался по ценам, на каспий магазине все спокойно..
Цены пока те же..
Цены пока те же..
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