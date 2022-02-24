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≡ Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43634
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 17:22
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Корреспонденты "НГ" обошли несколько обменников и банков. В отделении Kaspi на пересечении ул. Майлина и пр. Аль-Фараби иностранная валюта в наличии. Доллар в обед продавали по 472 тенге, евро по 531,38 тенге.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9378
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:32
#15
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Цитата:
drakon:
тебе - говорил. 4 мешка надо было - купить...

А потом солить его что ли..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9378
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:33
#16
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Цитата:
maxsaf:
Говорил давно - идите баранов пасти,

Земли же Назарбаев раздал своим иволгам, и пасти негде, не говоря уже о кормах..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
647
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 22:47
#17
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Цитата:
Корреспонденты "НГ" обошли несколько обменников и банков.

Из репортажа, не понял. Они ходили чтобы продать или купить? Или ходили за посмотреть?
Цитата:
abaika95:
картошку за тенге покупаю А вот квартиры вам сдаю за рубли Но теперь думаю смотря на курс за доллары сдавать

А кредит на стиралку брал-в окраинских гривнах!?
:lol: :-o
Цитата:
111:
Но в повышении цен Путин все равно не виноват, кто бы что там не сочинял..

Вина Путина, хотя бы в том, что ты тот, кто есть. Как говорится что выросло, то выросло. Ну не углядел, он...
:oops:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
204
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 23:25
#18
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Цитата:
abaika95:
В чб на академ Риверсайд Если все также будет идти То надо успеть попасть в окно

Там просто приостановили продажи в Жк.по крайней мере в ткюе что я звонил.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9378
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 23:46
#19
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Цитата:
Don Julio:
Вина Путина, хотя бы в том, что ты тот, кто есть. Как говорится что выросло, то выросло

Брат, я как и ты, пресмыкаю.., ой, возлюбил Путина своего.
Мы едины в этом.
Путин все делает правильно брат, понимаю, тебе вообще его нельзя критиковать, там в России у тебя на Родине с этим жестко, но позволь мне хоть иногда превносить здоровую критику, например я не согласен, почему он столь мягок с врагами, не расстреливает на месте..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15417
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 23:50
#20
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Цитата:
111:
Земли же Назарбаев раздал своим иволгам, и пасти негде, не говоря уже о кормах..

А мы точно про тот Казахстан говорим, который 10 ый в мире по площади?))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9378
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 23:54
#21
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Цитата:
maxsaf:
мы точно про тот Казахстан говорим, который 10 ый в мире по площади?))

Точно.
Если один Кулагин, а это кто то там Газарбаеву, скупил официально только 800 тысяч Га плодородных земель, оставив вокруг себя пустыни..
И так каждый чиновник, через подставных предпринимателей типа Иволг..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9378
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 23:57
#22
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В закладках Термомикс-6 за 740 тысяч.
Сейчас посмотрел, 795 тысяч тенге..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15417
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 23:58
#23
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Цитата:
111:
Если один Кулагин, а это кто то там Газарбаеву, скупил официально только 800 тысяч Га плодородных земель, оставив вокруг себя пустыни..

Отлично, это упростит задачу. Выходишь пасти баранов, а кто вякнет - спрашивай доки на землю показать. Фоткай копию и отправляй в комитет по раскулачиванию. Профит ;-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8748
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 23:59
#24
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Цитата:
111:
Сейчас посмотрел, 795 тысяч тенге..

приятного аппетита :lol: Яна эти деньги лучше несколько лет в ресторанах питаться буду. 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9378
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 25.02.22 - 00:00
#25
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А пока, пробежался по ценам, на каспий магазине все спокойно..
Цены пока те же..
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