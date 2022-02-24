Отправлено: - 23:19

abaika95:

Если пойдет в украинское ополчение и будет резать там российских парней Тебе легче станет?

111:

Со своими диванами? Не, не видно.. Там не диванная аналитика нужна, а скорость выстрела с АК-47..

Цитата:Смотрю ты вообще не переживал, за американских парней, которых в виде груза 200 привозили из афгана, под рекламным слоганом Боже, храни Омерику.Ты гомофоб!?Цитата:Га всякий случай поешь на ночь сала и перекрестись троекратно, вдруг у тебя во лбу красная точка, Путин все видит!