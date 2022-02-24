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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2649
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 22:02
#9496
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Цитата:
maxsaf:
- чем закончилась революция дальнобойщиков


Ваш Трюдо сбежал от дальнебойщиков, едва те просто приблизились к столице - потом я перестал следить за вашими новостями, не знаю вернулся он на своё рабочее место или до сих пор сидит в убежище.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 22:50
#9497
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Цитата:
ACROS:
Господин Добринцов: что там с ценами на Складской в связи со спекулятивным ростом курса доллара ??

Сразу там как на технику наверно не повысят, но интересно все равно, услышать профессионала..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
647
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:19
#9498
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Цитата:
abaika95:
Если пойдет в украинское ополчение и будет резать там российских парней Тебе легче станет?

Смотрю ты вообще не переживал, за американских парней, которых в виде груза 200 привозили из афгана, под рекламным слоганом Боже, храни Омерику.
Ты гомофоб!?
:lol: :-o
Цитата:
111:
Со своими диванами? Не, не видно.. Там не диванная аналитика нужна, а скорость выстрела с АК-47..

Га всякий случай поешь на ночь сала и перекрестись троекратно, вдруг у тебя во лбу красная точка, Путин все видит!
:oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:37
#9499
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Цитата:
Don Julio:
Путин все видит!

Я как и ты знаю нашего красавца.
А потому как и ты искренно люблю его и желаю чтоб он защищал свой народ, вас..
И ненавиду слепых критиканов любимой российской власти как и ты..
Мы с тобой Едины в этом..
Давай пожмем руки друг другу и начнем жаловаться на всех тех, а их тут один, кто ненавидит нашего Путина.
Брат, нажимай на кнопки, жалуйся , все средства хороши, чтобы мы одни остались тут, возлюбители Путина.
Может подать даже в суд.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15417
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:37
#9500
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Цитата:
ACROS:
Ваш Трюдо сбежал от дальнебойщиков

Это я слыхал от вас же, хотелось бы продолжение узнать)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15417
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:39
#9501
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Цитата:
111:
Сразу там как на технику наверно не повысят

Вовремя Абайка стиральную машинку прикупил :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:40
#9502
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Цитата:
maxsaf:
Вовремя Абайка стиральную машинку прикупил

Если в кредит, то через год будет отдавать фантики в тенге, если на два года взял.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15417
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:41
#9503
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Цитата:
111:
Если в кредит, то через год будет отдавать фантики в тенге, если на два года взял.

Можно пока вообще не платить, а через год за раз все закрыть со всеми штрафами и процентами :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:51
#9504
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Цитата:
maxsaf:
Можно пока вообще не платить, а через

Тогда будет в черном списке и кредит на микроволновку могут не дать..
Микроволновки тоже недешевы, я себе брал до всех повышений за 60 тысяч.
Сейчас наверно все 80..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15417
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:54
#9505
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Цитата:
111:
Тогда будет в черном списке

Он и так уже в черном списке))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:55
#9506
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Цитата:
maxsaf:
Он и так уже в черном списке

Если дали кредит, то нет.
История чистая.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8748
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:55
#9507
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Цитата:
111:
огда будет в черном списке и кредит на микроволновку могут не дать..

Вы там ,что и микроволновки в кредит берёте? У нас они от 60-ти евриков. Даже социальщик себе позволить моет. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15417
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:59
#9508
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Цитата:
111:
Если дали кредит, то нет. История чистая.

Там список просто другой ;-)
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