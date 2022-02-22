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≡ "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43634
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 21:49
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Депутатам облмаслихата список отобранных кандидатов представил председатель рабочей группы Сергей ЖАЛЫБИН. Он подчеркнул, что большинство в новом составе достанется «представителям гражданского общества.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
131
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 11:26
#30
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Цитата:
71422:
Но теперь надежда совсем растаяла

:-) Подарю я вам ещё немножко надежды...
Токаев пообещал в марте выступить с обращением на тему дальнейших своих шагов.
Есть слабая надежда на то, что внесут изменения в выборное законодательство и затем - внеочередные выборы в мажилис и маслихаты. Изменения, которые реально что-то могут изменить, это - полная или частичная отмена "выборов" по партийным спискам и восстановление реальных, честных, открытых выборов по одномандатным округам.
У народа появится хоть какая-то возможность выбрать своих депутатов, а не терпеть партийных назначенцев.
Тогда можно будет ставить и вопрос о легитимности нынешних составов ОС.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15417
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 23.02.22 - 11:29
#31
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Цитата:
Skeptic:
ещё немножко надежды...

Цитата:
Skeptic:
Есть слабая надежда

Цитата:
Skeptic:
У народа появится хоть какая-то возможность

Живучая надежда попалась :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2393
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 23.02.22 - 11:45
#32
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Неужели есть наивные люди, которые верили в что даже в этот бесполезный совет назначат кого-то не лояльного власти?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9378
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 23.02.22 - 12:17
#33
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Если раздать власть как на Украине, раку, лебедю и щуке, обязательно выиграет медведь..
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
287
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 12:29
#34
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Цитата:
yudjin:
видимо жрать надо правильно...


Оооооо, это они умеют! Вот мы проанализировали состав областного одобрямса, а если посмотреть на все городские и районные - там ровно такая же ситуация. Там засилье таких же "НПО", присосавшихся к местным бюджетам. И это они всё называют представителями гражданского общества, которых сами же кормят! :lol:

Стоило посмотреть на физиономии "выборщиков", просеивавших кандидатов в члены регионального совета, становилось уже тогда всё ясно!

Ситуацию в этой стране может изменить только кардинально другой сценарий завершения следующего "кровавого января", когда камеры забьют не гражданскими активистами и политическими заключёнными, а всей этой нуротановской шоблой.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
131
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 23.02.22 - 12:31
#35
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Цитата:
юля елиссева:
назначат кого-то не лояльного

В научной среде бродят разговоры, что именно наивные, не знающие, что "так нельзя", "так не бывает", "так не получится" и совершают открытия. Над ними не висит это "нельзя", "не получится", "не бывает"...
И когда перед ними вдруг возникает какая-то проблема, которую уже тысячи раз обходили стороной "знающие", они берутся её решать и... решают!
Так и в данном случае. Всякое бывает.
Да и среди самых лояльных власти людей иногда находятся такие, которым надоедает сидеть в этом болоте и они делают что-то полезное людям. Меняются сами и меняют жизнь.
Не надо унывать. :-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2649
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 24.02.22 - 23:39
#36
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Цитата:
yudjin:
Князева, Фролова и еще несколько человек отправили в резерв.

Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:



Как можно отправлять в резерв самого опытного агрария области - сеющего около 200 000 гектаров пшеницы на знойном засушливом юге области и получающего высокие урожаи, бренд Костанайщины, Героя Труда ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2649
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 24.02.22 - 23:49
#37
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Цитата:
Skeptic:
вопрос о легитимности нынешних составов ОС.


Если будут реальные МАЖОРИТАРНЫЕ ОДНОМАНДАТНЫЕ выборы, то и надобность в этой выдуманной властями прокладке именуемой общественным советом - отпадёт само собой и многих людей из этих виртуально-показательно-имеджевых структур вернут к станку, то есть заставят элементарно работать.
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