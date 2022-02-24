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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43634
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
961
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15795
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 21:42
#211
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Цитата:
elektron:
надо было "партнёрам" по подписанию минских соглашений звонить.


этим партнерам сам процесс видать нравился. на виду типа что то решают. и не более.
как всяким секретарям евросоюза, председателям еврокомисии.
каждый божий день встречаются, кулачками здоровкаются,санкции писюлькают. красиво жить не запретишь. процесс идет.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2649
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 21:43
#212
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Цитата:
elektron:
Англия то тут причём?


Потому что не политик он : чисто КЛОУН и ШУТ. Мне кажется он просто ТАЩИТЬСЯ , ловит ХАЙП, КАЙФУЕТ, от того что вчерашний массовик-затейник за пару тыщь баксов ещё вчера потешавший публику на закрытых вечеринках Путина и Назарбаева, сегодня общается с сильными мира сего, не понимая смысл им сказанного и сделанного и не представляя во что это выльется.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15795
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 21:44
#213
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хорошо Захарова сказала сегодня,
это не начало войны, это окончание войны, которая длилась восемь лет, и которая так нравилась всем на западе,
нато, штатам, ес..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8748
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:05
#214
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Цитата:
ACROS:
вчерашний массовик-затейник за пару тыщь баксов ещё вчера потешавший публику на закрытых вечеринках Путина и Назарбаева

Да это вчера ещё было, сегодня за миллионы уже. ;-)

[Исправлено: elektron, 24.02.2022 - 17:06]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2649
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:09
#215
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Цитата:
alex_60:
это окончание войны,


Китаю надо воспользоватся ситуацией и захватить Тайвань: никто этого и не заметит.
После слов Путина: стоимость индивидуальных бомбоубежищ на Западе и в Америке поднялось в цене.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14944
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:13
#216
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Цитата:
ACROS:
Потому что не политик он : чисто КЛОУН и ШУТ. Мне кажется он просто ТАЩИТЬСЯ , ловит ХАЙП, КАЙФУЕТ, от того что вчерашний массовик-затейник за пару тыщь баксов ещё вчера потешавший публику на закрытых вечеринках Путина и Назарбаева, сегодня общается с сильными мира сего, не понимая смысл им сказанного и сделанного и не представляя во что это выльется.

Неопытный политик в такое тяжелое для страны время - беда. То же было и с Горбачевым, то же будет и с Зеленским.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8748
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:14
#217
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Цитата:
ACROS:
После слов Путина: стоимость индивидуальных бомбоубежищ на Западе и в Америке поднялось в цене.

Индивидуальных? Это которые и нашим и вашим? Им не важно за доллары или рубли отрывать дверь! :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2649
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:31
#218
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Цитата:
Victor Yang:
то же будет и с Зеленским.


Путин пару дней покошмарит Европу и Америку и потом скажет Байдену (армия США - единственная реальная военная сила Европы и НАТО): -".. Джо, давай договориваться..." и Байден для виду и форсу чуть-чуть поломаетс, потом побежит на встречу с Путиным со всех ног и безоглядки.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2649
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:42
#219
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Цитата:
elektron:
за доллары


Вся война Путина и Байдена( это их война и только их, нафиг кому нужен шут гороховый со своей нищебродской страной) только и только лишь за "Северный поток". Байдена на это толкнули: - интересы американских добытчиков и производителей СПГ; Путина - интересы пополнения гос.бюджета.
Они завтра , послезавтра ПОЛЮБОМУ договорятся.

Его Величество - ДОЛЛАР - всегда на высоте.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8748
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:48
#220
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Цитата:
ACROS:
только и только лишь за "Северный поток"

Ну у Газпрома есть и другие проекты. Хотя курс акций сегодня опять упал до покупательской способности - 4 евро и даже чуть ниже. Пришлось прикупить ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
647
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 23:05
#221
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Читаю комментарии, вижу в рядах отцыфрованных волнения по вопросу:
Боярышник подорожает или таки нет!?
:lol:
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1566
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 23:40
#222
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Цитата:
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил всем командирам российских войск относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.


Вежливые люди)

Цитата:
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Благодаря выходу российских войск к Херсону удалось разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.


Шавки тявкают, а караван идет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9377
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 23:48
#223
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Цитата:
Змея Подколодная:
Шавки тявкают, а караван идет.

Согласен миллион пятистот пятистотов миллионов раз!
Путин на всегда!
Прикупила портрет Путина?
Хочу найти, нигде нет что то..
Пусть идет война, это же наше все..
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