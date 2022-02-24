Отправлено: - 22:47

Корреспонденты "НГ" обошли несколько обменников и банков.

abaika95:

картошку за тенге покупаю А вот квартиры вам сдаю за рубли Но теперь думаю смотря на курс за доллары сдавать

111:

Но в повышении цен Путин все равно не виноват, кто бы что там не сочинял..

Цитата:Из репортажа, не понял. Они ходили чтобы продать или купить? Или ходили за посмотреть?Цитата:А кредит на стиралку брал-в окраинских гривнах!?Цитата:Вина Путина, хотя бы в том, что ты тот, кто есть. Как говорится что выросло, то выросло. Ну не углядел, он...