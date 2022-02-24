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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2649
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 22:02
Цитата:
Ваш Трюдо сбежал от дальнебойщиков, едва те просто приблизились к столице - потом я перестал следить за вашими новостями, не знаю вернулся он на своё рабочее место или до сих пор сидит в убежище.
maxsaf:
- чем закончилась революция дальнобойщиков
- чем закончилась революция дальнобойщиков
Ваш Трюдо сбежал от дальнебойщиков, едва те просто приблизились к столице - потом я перестал следить за вашими новостями, не знаю вернулся он на своё рабочее место или до сих пор сидит в убежище.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 22:50
Цитата:
Сразу там как на технику наверно не повысят, но интересно все равно, услышать профессионала..
ACROS:
Господин Добринцов: что там с ценами на Складской в связи со спекулятивным ростом курса доллара ??
Господин Добринцов: что там с ценами на Складской в связи со спекулятивным ростом курса доллара ??
Сразу там как на технику наверно не повысят, но интересно все равно, услышать профессионала..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 647
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:19
Цитата:
Смотрю ты вообще не переживал, за американских парней, которых в виде груза 200 привозили из афгана, под рекламным слоганом Боже, храни Омерику.
Ты гомофоб!?
Цитата:
Га всякий случай поешь на ночь сала и перекрестись троекратно, вдруг у тебя во лбу красная точка, Путин все видит!
abaika95:
Если пойдет в украинское ополчение и будет резать там российских парней Тебе легче станет?
Если пойдет в украинское ополчение и будет резать там российских парней Тебе легче станет?
Смотрю ты вообще не переживал, за американских парней, которых в виде груза 200 привозили из афгана, под рекламным слоганом Боже, храни Омерику.
Ты гомофоб!?
Цитата:
111:
Со своими диванами? Не, не видно.. Там не диванная аналитика нужна, а скорость выстрела с АК-47..
Со своими диванами? Не, не видно.. Там не диванная аналитика нужна, а скорость выстрела с АК-47..
Га всякий случай поешь на ночь сала и перекрестись троекратно, вдруг у тебя во лбу красная точка, Путин все видит!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:37
Цитата:
Я как и ты знаю нашего красавца.
А потому как и ты искренно люблю его и желаю чтоб он защищал свой народ, вас..
И ненавиду слепых критиканов любимой российской власти как и ты..
Мы с тобой Едины в этом..
Давай пожмем руки друг другу и начнем жаловаться на всех тех, а их тут один, кто ненавидит нашего Путина.
Брат, нажимай на кнопки, жалуйся , все средства хороши, чтобы мы одни остались тут, возлюбители Путина.
Может подать даже в суд.
Don Julio:
Путин все видит!
Путин все видит!
Я как и ты знаю нашего красавца.
А потому как и ты искренно люблю его и желаю чтоб он защищал свой народ, вас..
И ненавиду слепых критиканов любимой российской власти как и ты..
Мы с тобой Едины в этом..
Давай пожмем руки друг другу и начнем жаловаться на всех тех, а их тут один, кто ненавидит нашего Путина.
Брат, нажимай на кнопки, жалуйся , все средства хороши, чтобы мы одни остались тут, возлюбители Путина.
Может подать даже в суд.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:37
Цитата:
Это я слыхал от вас же, хотелось бы продолжение узнать)
ACROS:
Ваш Трюдо сбежал от дальнебойщиков
Ваш Трюдо сбежал от дальнебойщиков
Это я слыхал от вас же, хотелось бы продолжение узнать)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:39
Цитата:
Вовремя Абайка стиральную машинку прикупил
111:
Сразу там как на технику наверно не повысят
Сразу там как на технику наверно не повысят
Вовремя Абайка стиральную машинку прикупил
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:40
Цитата:
Если в кредит, то через год будет отдавать фантики в тенге, если на два года взял.
maxsaf:
Вовремя Абайка стиральную машинку прикупил
Вовремя Абайка стиральную машинку прикупил
Если в кредит, то через год будет отдавать фантики в тенге, если на два года взял.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:41
Цитата:
Можно пока вообще не платить, а через год за раз все закрыть со всеми штрафами и процентами
111:
Если в кредит, то через год будет отдавать фантики в тенге, если на два года взял.
Если в кредит, то через год будет отдавать фантики в тенге, если на два года взял.
Можно пока вообще не платить, а через год за раз все закрыть со всеми штрафами и процентами
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:51
Цитата:
Тогда будет в черном списке и кредит на микроволновку могут не дать..
Микроволновки тоже недешевы, я себе брал до всех повышений за 60 тысяч.
Сейчас наверно все 80..
maxsaf:
Можно пока вообще не платить, а через
Можно пока вообще не платить, а через
Тогда будет в черном списке и кредит на микроволновку могут не дать..
Микроволновки тоже недешевы, я себе брал до всех повышений за 60 тысяч.
Сейчас наверно все 80..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:54
Цитата:
Он и так уже в черном списке))
111:
Тогда будет в черном списке
Тогда будет в черном списке
Он и так уже в черном списке))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:55
Цитата:
Если дали кредит, то нет.
История чистая.
maxsaf:
Он и так уже в черном списке
Он и так уже в черном списке
Если дали кредит, то нет.
История чистая.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8748
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:55
Цитата:
Вы там ,что и микроволновки в кредит берёте? У нас они от 60-ти евриков. Даже социальщик себе позволить моет.
111:
огда будет в черном списке и кредит на микроволновку могут не дать..
огда будет в черном списке и кредит на микроволновку могут не дать..
Вы там ,что и микроволновки в кредит берёте? У нас они от 60-ти евриков. Даже социальщик себе позволить моет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 23:59
Цитата:
Там список просто другой
111:
Если дали кредит, то нет. История чистая.
Если дали кредит, то нет. История чистая.
Там список просто другой
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