Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43634
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Читать новость
Читать новость
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 961
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 21:41
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15795
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 21:42
Цитата:
этим партнерам сам процесс видать нравился. на виду типа что то решают. и не более.
как всяким секретарям евросоюза, председателям еврокомисии.
каждый божий день встречаются, кулачками здоровкаются,санкции писюлькают. красиво жить не запретишь. процесс идет.
elektron:
надо было "партнёрам" по подписанию минских соглашений звонить.
надо было "партнёрам" по подписанию минских соглашений звонить.
этим партнерам сам процесс видать нравился. на виду типа что то решают. и не более.
как всяким секретарям евросоюза, председателям еврокомисии.
каждый божий день встречаются, кулачками здоровкаются,санкции писюлькают. красиво жить не запретишь. процесс идет.
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 21:43
Цитата:
Потому что не политик он : чисто КЛОУН и ШУТ. Мне кажется он просто ТАЩИТЬСЯ , ловит ХАЙП, КАЙФУЕТ, от того что вчерашний массовик-затейник за пару тыщь баксов ещё вчера потешавший публику на закрытых вечеринках Путина и Назарбаева, сегодня общается с сильными мира сего, не понимая смысл им сказанного и сделанного и не представляя во что это выльется.
elektron:
Англия то тут причём?
Англия то тут причём?
Потому что не политик он : чисто КЛОУН и ШУТ. Мне кажется он просто ТАЩИТЬСЯ , ловит ХАЙП, КАЙФУЕТ, от того что вчерашний массовик-затейник за пару тыщь баксов ещё вчера потешавший публику на закрытых вечеринках Путина и Назарбаева, сегодня общается с сильными мира сего, не понимая смысл им сказанного и сделанного и не представляя во что это выльется.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15795
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 21:44
хорошо Захарова сказала сегодня,
это не начало войны, это окончание войны, которая длилась восемь лет, и которая так нравилась всем на западе,
нато, штатам, ес..
это не начало войны, это окончание войны, которая длилась восемь лет, и которая так нравилась всем на западе,
нато, штатам, ес..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8748
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:05
Цитата:
Да это вчера ещё было, сегодня за миллионы уже.
[Исправлено: elektron, 24.02.2022 - 17:06]
ACROS:
вчерашний массовик-затейник за пару тыщь баксов ещё вчера потешавший публику на закрытых вечеринках Путина и Назарбаева
вчерашний массовик-затейник за пару тыщь баксов ещё вчера потешавший публику на закрытых вечеринках Путина и Назарбаева
Да это вчера ещё было, сегодня за миллионы уже.
[Исправлено: elektron, 24.02.2022 - 17:06]
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:09
Цитата:
Китаю надо воспользоватся ситуацией и захватить Тайвань: никто этого и не заметит.
После слов Путина: стоимость индивидуальных бомбоубежищ на Западе и в Америке поднялось в цене.
alex_60:
это окончание войны,
это окончание войны,
Китаю надо воспользоватся ситуацией и захватить Тайвань: никто этого и не заметит.
После слов Путина: стоимость индивидуальных бомбоубежищ на Западе и в Америке поднялось в цене.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14944
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:13
Цитата:
Неопытный политик в такое тяжелое для страны время - беда. То же было и с Горбачевым, то же будет и с Зеленским.
ACROS:
Потому что не политик он : чисто КЛОУН и ШУТ. Мне кажется он просто ТАЩИТЬСЯ , ловит ХАЙП, КАЙФУЕТ, от того что вчерашний массовик-затейник за пару тыщь баксов ещё вчера потешавший публику на закрытых вечеринках Путина и Назарбаева, сегодня общается с сильными мира сего, не понимая смысл им сказанного и сделанного и не представляя во что это выльется.
Потому что не политик он : чисто КЛОУН и ШУТ. Мне кажется он просто ТАЩИТЬСЯ , ловит ХАЙП, КАЙФУЕТ, от того что вчерашний массовик-затейник за пару тыщь баксов ещё вчера потешавший публику на закрытых вечеринках Путина и Назарбаева, сегодня общается с сильными мира сего, не понимая смысл им сказанного и сделанного и не представляя во что это выльется.
Неопытный политик в такое тяжелое для страны время - беда. То же было и с Горбачевым, то же будет и с Зеленским.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8748
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:14
Цитата:
Индивидуальных? Это которые и нашим и вашим? Им не важно за доллары или рубли отрывать дверь!
ACROS:
После слов Путина: стоимость индивидуальных бомбоубежищ на Западе и в Америке поднялось в цене.
После слов Путина: стоимость индивидуальных бомбоубежищ на Западе и в Америке поднялось в цене.
Индивидуальных? Это которые и нашим и вашим? Им не важно за доллары или рубли отрывать дверь!
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:31
Цитата:
Путин пару дней покошмарит Европу и Америку и потом скажет Байдену (армия США - единственная реальная военная сила Европы и НАТО): -".. Джо, давай договориваться..." и Байден для виду и форсу чуть-чуть поломаетс, потом побежит на встречу с Путиным со всех ног и безоглядки.
Victor Yang:
то же будет и с Зеленским.
то же будет и с Зеленским.
Путин пару дней покошмарит Европу и Америку и потом скажет Байдену (армия США - единственная реальная военная сила Европы и НАТО): -".. Джо, давай договориваться..." и Байден для виду и форсу чуть-чуть поломаетс, потом побежит на встречу с Путиным со всех ног и безоглядки.
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:42
Цитата:
Вся война Путина и Байдена( это их война и только их, нафиг кому нужен шут гороховый со своей нищебродской страной) только и только лишь за "Северный поток". Байдена на это толкнули: - интересы американских добытчиков и производителей СПГ; Путина - интересы пополнения гос.бюджета.
Они завтра , послезавтра ПОЛЮБОМУ договорятся.
Его Величество - ДОЛЛАР - всегда на высоте.
elektron:
за доллары
за доллары
Вся война Путина и Байдена( это их война и только их, нафиг кому нужен шут гороховый со своей нищебродской страной) только и только лишь за "Северный поток". Байдена на это толкнули: - интересы американских добытчиков и производителей СПГ; Путина - интересы пополнения гос.бюджета.
Они завтра , послезавтра ПОЛЮБОМУ договорятся.
Его Величество - ДОЛЛАР - всегда на высоте.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8748
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 22:48
Цитата:
Ну у Газпрома есть и другие проекты. Хотя курс акций сегодня опять упал до покупательской способности - 4 евро и даже чуть ниже. Пришлось прикупить
ACROS:
только и только лишь за "Северный поток"
только и только лишь за "Северный поток"
Ну у Газпрома есть и другие проекты. Хотя курс акций сегодня опять упал до покупательской способности - 4 евро и даже чуть ниже. Пришлось прикупить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 647
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 23:05
Читаю комментарии, вижу в рядах отцыфрованных волнения по вопросу:
Боярышник подорожает или таки нет!?
Боярышник подорожает или таки нет!?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1566
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 23:40
Цитата:
Вежливые люди)
Цитата:
Шавки тявкают, а караван идет.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил всем командирам российских войск относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Вежливые люди)
Цитата:
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Благодаря выходу российских войск к Херсону удалось разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Шавки тявкают, а караван идет.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9377
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 23:48
Цитата:
Согласен миллион пятистот пятистотов миллионов раз!
Путин на всегда!
Прикупила портрет Путина?
Хочу найти, нигде нет что то..
Пусть идет война, это же наше все..
Змея Подколодная:
Шавки тявкают, а караван идет.
Шавки тявкают, а караван идет.
Согласен миллион пятистот пятистотов миллионов раз!
Путин на всегда!
Прикупила портрет Путина?
Хочу найти, нигде нет что то..
Пусть идет война, это же наше все..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 48
|Зарегистрированные пользователи: drakon, 111, elektron
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать