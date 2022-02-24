Отправлено: - 22:13

ACROS:

Потому что не политик он : чисто КЛОУН и ШУТ. Мне кажется он просто ТАЩИТЬСЯ , ловит ХАЙП, КАЙФУЕТ, от того что вчерашний массовик-затейник за пару тыщь баксов ещё вчера потешавший публику на закрытых вечеринках Путина и Назарбаева, сегодня общается с сильными мира сего, не понимая смысл им сказанного и сделанного и не представляя во что это выльется.

Цитата:Неопытный политик в такое тяжелое для страны время - беда. То же было и с Горбачевым, то же будет и с Зеленским.