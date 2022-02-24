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≡ Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43634
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 17:22
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Корреспонденты "НГ" обошли несколько обменников и банков. В отделении Kaspi на пересечении ул. Майлина и пр. Аль-Фараби иностранная валюта в наличии. Доллар в обед продавали по 472 тенге, евро по 531,38 тенге.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10909
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 17:22
#1
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Ваще не че не происходит! Как он был год назат так и остался. А картошка с вашими яйками растут.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12087
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 17:23
#2
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Хатку присмотрел себе
В чб на академ Риверсайд
Если все также будет идти
То надо успеть попасть в окно когда рубль сравняется с тенге но доллар ещё не подскочит
Как раз по дешёвке куплю
Россиянам сейчас деньги нужны будут очень
На гречу да на спички
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8271
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 17:23
#3
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О какой независимости речь, не знаете?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10909
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 17:36
#4
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Цитата:
abaika95:
А ты патриот картошку за доллары или рубли покупаешь?. Зачем вам эти деньги. ? А да. Комбайны надо за рубли покупать и тут колёса прикрутить и акросу втюхать за три дорога.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12087
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 19:02
#5
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Цитата:
Vit:
А ты патриот картошку за доллары или рубли покупаешь?

Я Виталя картошку за тенге покупаю
А вот квартиры вам сдаю за рубли
Но теперь думаю смотря на курс за доллары сдавать
Россияне то знают что это такое правда? Мировую валюту у вас ещё не отменили?))
Хотя ктож ее отменит,Тимченко все в баксах держит
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 21:10
#6
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Блин, хотел же продать хату..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:12
#7
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Автомобили все подорожали практически, там еще Жак по моему не на все поднял, но это не машина, что у нас делают..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24366
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:14
#8
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Цитата:
abaika95:
Хатку присмотрел себе В чб на академ Риверсайд

Цитата:
111:
Блин, хотел же продать хату..

абайка95, купить - хочет.
Продай - ему... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:15
#9
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Цитата:
drakon:
абайка95, купить - хочет.

Уже продашь, не купишь доллар по старой цене..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:16
#10
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Хорошо вчера мешок сахара купил, еще по 332..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15407
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:17
#11
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Цитата:
yudjin:
О какой независимости речь, не знаете?

О той, что едва не лишились после подорожания цены на газ. Хотя я до сих пор не врубаюсь, как одно с другим связано :lol:

[Исправлено: maxsaf, 24.02.2022 - 21:20]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:17
#12
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Но в повышении цен Путин все равно не виноват, кто бы что там не сочинял..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24366
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:20
#13
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Цитата:
111:
Хорошо вчера мешок сахара купил, еще по 332..

А я тебе - говорил. 4 мешка надо было -
купить... :lol: ;-)
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