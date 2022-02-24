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Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43634
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 17:22
Корреспонденты "НГ" обошли несколько обменников и банков. В отделении Kaspi на пересечении ул. Майлина и пр. Аль-Фараби иностранная валюта в наличии. Доллар в обед продавали по 472 тенге, евро по 531,38 тенге.
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Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 17:22
Ваще не че не происходит! Как он был год назат так и остался. А картошка с вашими яйками растут.
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 17:23
Хатку присмотрел себе
В чб на академ Риверсайд
Если все также будет идти
То надо успеть попасть в окно когда рубль сравняется с тенге но доллар ещё не подскочит
Как раз по дешёвке куплю
Россиянам сейчас деньги нужны будут очень
На гречу да на спички
В чб на академ Риверсайд
Если все также будет идти
То надо успеть попасть в окно когда рубль сравняется с тенге но доллар ещё не подскочит
Как раз по дешёвке куплю
Россиянам сейчас деньги нужны будут очень
На гречу да на спички
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8271
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 17:23
О какой независимости речь, не знаете?
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 17:36
Цитата:
abaika95:А ты патриот картошку за доллары или рубли покупаешь?. Зачем вам эти деньги. ? А да. Комбайны надо за рубли покупать и тут колёса прикрутить и акросу втюхать за три дорога.
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 19:02
Цитата:
Я Виталя картошку за тенге покупаю
А вот квартиры вам сдаю за рубли
Но теперь думаю смотря на курс за доллары сдавать
Россияне то знают что это такое правда? Мировую валюту у вас ещё не отменили?))
Хотя ктож ее отменит,Тимченко все в баксах держит
Vit:
А ты патриот картошку за доллары или рубли покупаешь?
А ты патриот картошку за доллары или рубли покупаешь?
Я Виталя картошку за тенге покупаю
А вот квартиры вам сдаю за рубли
Но теперь думаю смотря на курс за доллары сдавать
Россияне то знают что это такое правда? Мировую валюту у вас ещё не отменили?))
Хотя ктож ее отменит,Тимченко все в баксах держит
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 21:10
Блин, хотел же продать хату..
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:12
Автомобили все подорожали практически, там еще Жак по моему не на все поднял, но это не машина, что у нас делают..
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:14
Цитата:
Цитата:
абайка95, купить - хочет.
Продай - ему...
abaika95:
Хатку присмотрел себе В чб на академ Риверсайд
Хатку присмотрел себе В чб на академ Риверсайд
Цитата:
111:
Блин, хотел же продать хату..
Блин, хотел же продать хату..
абайка95, купить - хочет.
Продай - ему...
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:15
Цитата:
Уже продашь, не купишь доллар по старой цене..
drakon:
абайка95, купить - хочет.
абайка95, купить - хочет.
Уже продашь, не купишь доллар по старой цене..
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:16
Хорошо вчера мешок сахара купил, еще по 332..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15407
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:17
Цитата:
О той, что едва не лишились после полорожания цены на газ. Хотя я до сих пор не врубаюсь, как одно с другим связано
yudjin:
О какой независимости речь, не знаете?
О какой независимости речь, не знаете?
О той, что едва не лишились после полорожания цены на газ. Хотя я до сих пор не врубаюсь, как одно с другим связано
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:17
Но в повышении цен Путин все равно не виноват, кто бы что там не сочинял..
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 21:20
Цитата:
А я тебе - говорил. 4 мешка надо было -
купить...
111:
Хорошо вчера мешок сахара купил, еще по 332..
Хорошо вчера мешок сахара купил, еще по 332..
А я тебе - говорил. 4 мешка надо было -
купить...
-
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