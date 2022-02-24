Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...

Отправлено: - 17:23

Хатку присмотрел себе

В чб на академ Риверсайд

Если все также будет идти

То надо успеть попасть в окно когда рубль сравняется с тенге но доллар ещё не подскочит

Как раз по дешёвке куплю

Россиянам сейчас деньги нужны будут очень

На гречу да на спички