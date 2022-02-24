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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43634
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:58
#195
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А наши то как ржали, что типа не нападет на Украину..
А теперь бегают и талдычат правильно, правильно..
Так шож вы раньше то молчали..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 21:03
#196
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Цитата:
abaika95:
такой то такой,гражданин такой то страны,всецело поддерживаю действия президента и вождя Путина

Его ведь можно любить просто так, за то, что он есть.
И вот кто любит Путина, предлагаю в вацапе объединитьмя и говорить протнего, про его характер, про костюмы, размер брюк..
Алекс, таноми, гражданины России, на каком вацапе остановимся?
И главное обсуждать можно там про нападе., ой, защиту наших граждан на или в Украине..
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