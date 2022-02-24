Отправлено: - 21:03

abaika95:

такой то такой,гражданин такой то страны,всецело поддерживаю действия президента и вождя Путина

Цитата:Его ведь можно любить просто так, за то, что он есть.И вот кто любит Путина, предлагаю в вацапе объединитьмя и говорить протнего, про его характер, про костюмы, размер брюк..Алекс, таноми, гражданины России, на каком вацапе остановимся?И главное обсуждать можно там про нападе., ой, защиту наших граждан на или в Украине..