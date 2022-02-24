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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
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Я робот(Пользователи)
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- 43634
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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(Полноправные пользователи)
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- 15407
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:16
Цитата:
Интересно, а у них адрес Куата есть?
alex_60:
промелькнуло что спецназ по адресам работал сегодня .
промелькнуло что спецназ по адресам работал сегодня .
Интересно, а у них адрес Куата есть?
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:19
операция идет успешно.
это видно даже по выбыванию
защитников режима в Киеве.
это видно даже по выбыванию
защитников режима в Киеве.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:20
Цитата:
адрес то наверняка есть, но это дело чести чекистов кз, вывезти его на суд сюда.
maxsaf:
Интересно, а у них адрес Куата есть?
Интересно, а у них адрес Куата есть?
адрес то наверняка есть, но это дело чести чекистов кз, вывезти его на суд сюда.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:29
нато, сша войска не пошлют.
германия оружие не дает.
да и никак нельзя доставить,
тк полоса в Борисполе для приема
транспортных самолетов уничтожена.
места баз для размещения вооружения тоже.
морская база для приема непригодна более.
выбор невилик что делать.
германия оружие не дает.
да и никак нельзя доставить,
тк полоса в Борисполе для приема
транспортных самолетов уничтожена.
места баз для размещения вооружения тоже.
морская база для приема непригодна более.
выбор невилик что делать.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:35
Цитата:
Казахстан, свой спецназ - пошлёт,
за Куаткой...
maxsaf:
Интересно, а у них адрес Куата есть?
Интересно, а у них адрес Куата есть?
Казахстан, свой спецназ - пошлёт,
за Куаткой...
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:38
Цитата:
Хм..
Видал что у нас в России творится?
Обязательно нужно Единение с Путиным, признание.
Кто против, тот пособник бандеровцев и нацистов.
Я дишь предлагаю и тут сделать по образу и подобию Единения перед Путиным.
alex_60:
посерьезней пора бы уже .
посерьезней пора бы уже .
Хм..
Видал что у нас в России творится?
Обязательно нужно Единение с Путиным, признание.
Кто против, тот пособник бандеровцев и нацистов.
Я дишь предлагаю и тут сделать по образу и подобию Единения перед Путиным.
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:42
Цитата:
Ему эта ситуация с Украиной в кайф: все забыли про него, про его семью и их миллиарды - не до них. А, потом после войны (она когда нибудь закончиться), мировой общественности, тоже будет не до него и его семейки - так что, действительно: - кому война, кому мать родная.
111:
А где Назарбаев?
А где Назарбаев?
Ему эта ситуация с Украиной в кайф: все забыли про него, про его семью и их миллиарды - не до них. А, потом после войны (она когда нибудь закончиться), мировой общественности, тоже будет не до него и его семейки - так что, действительно: - кому война, кому мать родная.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:44
Цитата:
И в долларах у него все.
Не прогадал..
ACROS:
тоже будет не до него и его семейки -
тоже будет не до него и его семейки -
И в долларах у него все.
Не прогадал..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 8742
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:45
Ну в принципе всё ожидаемо. Для некоторых блохастых агрессор один, до них не доходит. А то что у Украине с их членами - партнёрами, подписавшими Минские соглашения, 7-мь лет времени было, их это не интересует. А между тем, там чётко было всё прописано и об особом статусе и выборах, и прочее. Пункт -1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года. - не выполнено. -2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): - Не выполнено. Не буду перечислять все пункты, каждый сам может почитать при желании. Добавлю только ещё один -11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1]. - Не выполнено. Вот теперь Россией исполняются. Жаль партнёры не поддержали.
[Исправлено: elektron, 24.02.2022 - 15:53]
[Исправлено: elektron, 24.02.2022 - 15:53]
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:46
Цитата:
Запад, вернее США затеяли весь этот сыр-бор с Украиной и России, только лишь для того что бы похоронить "Северный поток" и продавать Европе свой СПГ.
YESNO:
все что это спектакль .
все что это спектакль .
Запад, вернее США затеяли весь этот сыр-бор с Украиной и России, только лишь для того что бы похоронить "Северный поток" и продавать Европе свой СПГ.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:47
Цитата:
Правда, а где Назарбаев?
Я его не забуду, во время
и после войны...
ACROS:
А где Назарбаев?
А где Назарбаев?
Правда, а где Назарбаев?
Я его не забуду, во время
и после войны...
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:49
Цитата:
Ну и Нато нельзя исключать.
Если Украина признает свои территории, после того, как наш любимый Путин отберет у них часть..
ACROS:
Запад, вернее США затеяли весь этот сыр-бор с Украиной
Запад, вернее США затеяли весь этот сыр-бор с Украиной
Ну и Нато нельзя исключать.
Если Украина признает свои территории, после того, как наш любимый Путин отберет у них часть..
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:53
Цитата:
Я же вам писал, во время Олимпиады, что Путин нападёт 22.02.2022. Что то он припозднился- стареет наверное. Зато как ОН этим европейцам пригрозил: - сунетесь, и Европа ИСЧЕЗНЕТ с лица Земли. Теперь они вовсю включают САНКЦИИ.
111:
Я например не верил.
Я например не верил.
Я же вам писал, во время Олимпиады, что Путин нападёт 22.02.2022. Что то он припозднился- стареет наверное. Зато как ОН этим европейцам пригрозил: - сунетесь, и Европа ИСЧЕЗНЕТ с лица Земли. Теперь они вовсю включают САНКЦИИ.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:57
Цитата:
Никто не верил ведь..
Из наших форумных фанатиков Путина.
Помню, красивая дата и всё такое.
Даже я, не верил и все..
Но Путина не зря любят, за его волю к победе над Украиной..
ACROS:
же вам писал, во время Олимпиады, что Путин нападёт 22.02.2022. Что
же вам писал, во время Олимпиады, что Путин нападёт 22.02.2022. Что
Никто не верил ведь..
Из наших форумных фанатиков Путина.
Помню, красивая дата и всё такое.
Даже я, не верил и все..
Но Путина не зря любят, за его волю к победе над Украиной..
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:57
Цитата:
У нас неспокойно: ещё не всех 20 000 боевиков поймали. А Батька давно зачистил своих мятежников.
111:
переговоры должны в Ацтане..
переговоры должны в Ацтане..
У нас неспокойно: ещё не всех 20 000 боевиков поймали. А Батька давно зачистил своих мятежников.
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