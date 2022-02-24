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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43634
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15407
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:16
#180
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Цитата:
alex_60:
промелькнуло что спецназ по адресам работал сегодня .

Интересно, а у них адрес Куата есть? :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15792
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:19
#181
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операция идет успешно.
это видно даже по выбыванию
защитников режима в Киеве.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15792
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:20
#182
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, а у них адрес Куата есть?


адрес то наверняка есть, но это дело чести чекистов кз, вывезти его на суд сюда.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15792
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:29
#183
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нато, сша войска не пошлют.
германия оружие не дает.
да и никак нельзя доставить,
тк полоса в Борисполе для приема
транспортных самолетов уничтожена.
места баз для размещения вооружения тоже.
морская база для приема непригодна более.
выбор невилик что делать.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24365
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:35
#184
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, а у них адрес Куата есть?

Казахстан, свой спецназ - пошлёт,
за Куаткой... 8-) :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:38
#185
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Цитата:
alex_60:
посерьезней пора бы уже .

Хм..
Видал что у нас в России творится?
Обязательно нужно Единение с Путиным, признание.
Кто против, тот пособник бандеровцев и нацистов.
Я дишь предлагаю и тут сделать по образу и подобию Единения перед Путиным.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2632
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:42
#186
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Цитата:
111:
А где Назарбаев?


Ему эта ситуация с Украиной в кайф: все забыли про него, про его семью и их миллиарды - не до них. А, потом после войны (она когда нибудь закончиться), мировой общественности, тоже будет не до него и его семейки - так что, действительно: - кому война, кому мать родная.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:44
#187
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Цитата:
ACROS:
тоже будет не до него и его семейки -

И в долларах у него все.
Не прогадал..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8742
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:45
#188
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Ну в принципе всё ожидаемо. Для некоторых блохастых агрессор один, до них не доходит. А то что у Украине с их членами - партнёрами, подписавшими Минские соглашения, 7-мь лет времени было, их это не интересует. А между тем, там чётко было всё прописано и об особом статусе и выборах, и прочее. Пункт -1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года. - не выполнено. -2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): - Не выполнено. Не буду перечислять все пункты, каждый сам может почитать при желании. Добавлю только ещё один -11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1]. - Не выполнено. Вот теперь Россией исполняются. Жаль партнёры не поддержали.

[Исправлено: elektron, 24.02.2022 - 15:53]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2632
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:46
#189
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Цитата:
YESNO:
все что это спектакль .



Запад, вернее США затеяли весь этот сыр-бор с Украиной и России, только лишь для того что бы похоронить "Северный поток" и продавать Европе свой СПГ.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24365
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:47
#190
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Цитата:
ACROS:
А где Назарбаев?

Правда, а где Назарбаев?
Я его не забуду, во время
и после войны... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:49
#191
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Цитата:
ACROS:
Запад, вернее США затеяли весь этот сыр-бор с Украиной

Ну и Нато нельзя исключать.
Если Украина признает свои территории, после того, как наш любимый Путин отберет у них часть..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2632
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:53
#192
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Цитата:
111:
Я например не верил.


Я же вам писал, во время Олимпиады, что Путин нападёт 22.02.2022. Что то он припозднился- стареет наверное. Зато как ОН этим европейцам пригрозил: - сунетесь, и Европа ИСЧЕЗНЕТ с лица Земли. Теперь они вовсю включают САНКЦИИ.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:57
#193
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Цитата:
ACROS:
же вам писал, во время Олимпиады, что Путин нападёт 22.02.2022. Что

Никто не верил ведь..
Из наших форумных фанатиков Путина.
Помню, красивая дата и всё такое.
Даже я, не верил и все..
Но Путина не зря любят, за его волю к победе над Украиной..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2632
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 20:57
#194
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Цитата:
111:
переговоры должны в Ацтане..


У нас неспокойно: ещё не всех 20 000 боевиков поймали. А Батька давно зачистил своих мятежников.
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