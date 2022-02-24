Прогноз на 5 дней
небольшая облачность-5°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 95% влажность
  • З-ЮЗ, 3.29 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 633 из 633«1...631632633
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 15:40
#9481
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Золото надо брать

Да чуши то хоть не говори..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 17:26
#9482
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Каково сейчас, интересно, Куату Ахметову? В Киеве оставаться опасно, а в Казахстан возвращаться - посадят))). Видосиков чего-то нет от него в такой хайповый период.

Если пойдет в украинское ополчение и будет резать там российских парней
Тебе легче станет?
Цитата:
Victor Yang:
Военные объекты бомбят по всей Украине. Но лес рубят - щепки летят

Да хорошая позиция
А чтож рашка воняла когда Украина бомбила днрские позиции и снаряды попадали в Донецк?
Ой спасити,помогите,мирных русских бомбят! Также же вроде орали?)))
Или это другое?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 17:28
#9483
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно вроде война уже весь день Идёт
А россияне на форуме сидят
Ладно самаритянин он честно сказал что агтипутинец а остальные то че? Почему ещё не в окопах? Русских же надо спасть! От русских!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 18:06
#9484
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Ну куда уж мне до тебя, аналитика всего и вся! А ещё мастера спорта по всем видам спорта.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24365
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 18:15
#9485
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Русских же надо спасть! От русских!

Казахов же - спасли, от 20 000 Казахских -
боевиков... :lol: :-o
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14943
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 18:37
#9486
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если пойдет в украинское ополчение и будет резать там российских парней

Тем самым ещё одну статью себе сделает в Казахстане - за участие в иностранных боевых действиях.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 19:03
#9487
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сегодня экскурсия на жд вокзал..



Смотрю российский поезд что ли..
Набирает новобранцев..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 19:07
#9488
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ну куда уж мне до тебя, аналитика

Ты брал золотые слитки, чтоб так утверждать, или хотя бы интересовался, что к чему, для физического лица?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 19:13
#9489
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Казахов же - спасли, от 20 000 Казахских - боевиков..

Да спасибо что прилетели у нас просрочку пожрать которую супермаркеты выкинули после грабежей
Цитата:
Victor Yang:
Тем самым ещё одну статью себе сделает в Казахстане - за участие в иностранных боевых действиях

Ниче
Друзья пропустят в страну)
Цитата:
111:
Смотрю российский поезд что ли.. Набирает новобранцев..

Че там Алекса,змею отправляющую сынка,таноми видно?
А то по слухам они вояки Те ещё Чингисхана бивали
Не может быть чтобы они отказались на войну поехать сейчас
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14943
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 19:16
#9490
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Друзья пропустят в страну)

В Какую? В Казахстан? Приедет, конечно. И арестуют. Третьякова вон арестовали и его арестуют.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24365
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 19:29
#9491
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Друзья пропустят в страну)

За 1 долляр? Он же - подорожал... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 20:47
#9492
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
там Алекса,змею отправляющую сынка,таноми видно

Со своими диванами?
Не, не видно..
Там не диванная аналитика нужна, а скорость выстрела с АК-47..
Профайл
Страница 633 из 633«1...631632633
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS