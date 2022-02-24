Отправлено: - 17:26

Victor Yang:

Каково сейчас, интересно, Куату Ахметову? В Киеве оставаться опасно, а в Казахстан возвращаться - посадят))). Видосиков чего-то нет от него в такой хайповый период.

Victor Yang:

Военные объекты бомбят по всей Украине. Но лес рубят - щепки летят

Цитата:Если пойдет в украинское ополчение и будет резать там российских парнейТебе легче станет?Цитата:Да хорошая позицияА чтож рашка воняла когда Украина бомбила днрские позиции и снаряды попадали в Донецк?Ой спасити,помогите,мирных русских бомбят! Также же вроде орали?)))Или это другое?