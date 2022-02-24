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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 15:40
Цитата:
Да чуши то хоть не говори..
Уже не ваш земляк:
Золото надо брать
Золото надо брать
Да чуши то хоть не говори..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 17:26
Цитата:
Если пойдет в украинское ополчение и будет резать там российских парней
Тебе легче станет?
Цитата:
Да хорошая позиция
А чтож рашка воняла когда Украина бомбила днрские позиции и снаряды попадали в Донецк?
Ой спасити,помогите,мирных русских бомбят! Также же вроде орали?)))
Или это другое?
Victor Yang:
Каково сейчас, интересно, Куату Ахметову? В Киеве оставаться опасно, а в Казахстан возвращаться - посадят))). Видосиков чего-то нет от него в такой хайповый период.
Каково сейчас, интересно, Куату Ахметову? В Киеве оставаться опасно, а в Казахстан возвращаться - посадят))). Видосиков чего-то нет от него в такой хайповый период.
Если пойдет в украинское ополчение и будет резать там российских парней
Тебе легче станет?
Цитата:
Victor Yang:
Военные объекты бомбят по всей Украине. Но лес рубят - щепки летят
Военные объекты бомбят по всей Украине. Но лес рубят - щепки летят
Да хорошая позиция
А чтож рашка воняла когда Украина бомбила днрские позиции и снаряды попадали в Донецк?
Ой спасити,помогите,мирных русских бомбят! Также же вроде орали?)))
Или это другое?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 17:28
Странно вроде война уже весь день Идёт
А россияне на форуме сидят
Ладно самаритянин он честно сказал что агтипутинец а остальные то че? Почему ещё не в окопах? Русских же надо спасть! От русских!
А россияне на форуме сидят
Ладно самаритянин он честно сказал что агтипутинец а остальные то че? Почему ещё не в окопах? Русских же надо спасть! От русских!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 18:06
Цитата:
Ну куда уж мне до тебя, аналитика всего и вся! А ещё мастера спорта по всем видам спорта.
111:
Ну куда уж мне до тебя, аналитика всего и вся! А ещё мастера спорта по всем видам спорта.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 18:15
Цитата:
Казахов же - спасли, от 20 000 Казахских -
боевиков...
abaika95:
Русских же надо спасть! От русских!
Русских же надо спасть! От русских!
Казахов же - спасли, от 20 000 Казахских -
боевиков...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 18:37
Цитата:
Тем самым ещё одну статью себе сделает в Казахстане - за участие в иностранных боевых действиях.
abaika95:
Если пойдет в украинское ополчение и будет резать там российских парней
Если пойдет в украинское ополчение и будет резать там российских парней
Тем самым ещё одну статью себе сделает в Казахстане - за участие в иностранных боевых действиях.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 19:03
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 19:07
Цитата:
Ты брал золотые слитки, чтоб так утверждать, или хотя бы интересовался, что к чему, для физического лица?
Уже не ваш земляк:
Ну куда уж мне до тебя, аналитика
Ну куда уж мне до тебя, аналитика
Ты брал золотые слитки, чтоб так утверждать, или хотя бы интересовался, что к чему, для физического лица?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 19:13
Цитата:
Да спасибо что прилетели у нас просрочку пожрать которую супермаркеты выкинули после грабежей
Цитата:
Ниче
Друзья пропустят в страну)
Цитата:
Че там Алекса,змею отправляющую сынка,таноми видно?
А то по слухам они вояки Те ещё Чингисхана бивали
Не может быть чтобы они отказались на войну поехать сейчас
drakon:
Казахов же - спасли, от 20 000 Казахских - боевиков..
Казахов же - спасли, от 20 000 Казахских - боевиков..
Да спасибо что прилетели у нас просрочку пожрать которую супермаркеты выкинули после грабежей
Цитата:
Victor Yang:
Тем самым ещё одну статью себе сделает в Казахстане - за участие в иностранных боевых действиях
Тем самым ещё одну статью себе сделает в Казахстане - за участие в иностранных боевых действиях
Ниче
Друзья пропустят в страну)
Цитата:
111:
Смотрю российский поезд что ли.. Набирает новобранцев..
Смотрю российский поезд что ли.. Набирает новобранцев..
Че там Алекса,змею отправляющую сынка,таноми видно?
А то по слухам они вояки Те ещё Чингисхана бивали
Не может быть чтобы они отказались на войну поехать сейчас
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 19:16
Цитата:
В Какую? В Казахстан? Приедет, конечно. И арестуют. Третьякова вон арестовали и его арестуют.
abaika95:
Друзья пропустят в страну)
Друзья пропустят в страну)
В Какую? В Казахстан? Приедет, конечно. И арестуют. Третьякова вон арестовали и его арестуют.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 19:29
Цитата:
За 1 долляр? Он же - подорожал...
abaika95:
Друзья пропустят в страну)
Друзья пропустят в страну)
За 1 долляр? Он же - подорожал...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.02.22 - 20:47
Цитата:
Со своими диванами?
Не, не видно..
Там не диванная аналитика нужна, а скорость выстрела с АК-47..
abaika95:
там Алекса,змею отправляющую сынка,таноми видно
там Алекса,змею отправляющую сынка,таноми видно
Со своими диванами?
Не, не видно..
Там не диванная аналитика нужна, а скорость выстрела с АК-47..
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