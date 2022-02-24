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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43634
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12082
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:19
Цитата:
Не просто война
А захватническая Война
А все перлы про то что это освобождение нужны для того чтобы потом доморощенный Юджин потрясая газеткой доказывал что россиюшка никогда ни на кого не нападала!!!
Только защищалась!
Защитники Руси лежат от кореи и до Испании
Везде защищались))
111:
оже слышал такие заумные слова.. А по простому называется война..
оже слышал такие заумные слова.. А по простому называется война..
Не просто война
А захватническая Война
А все перлы про то что это освобождение нужны для того чтобы потом доморощенный Юджин потрясая газеткой доказывал что россиюшка никогда ни на кого не нападала!!!
Только защищалась!
Защитники Руси лежат от кореи и до Испании
Везде защищались))
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:29
Цитата:
Да полно! В ДНР и ЛНР.
Сейчас не погнушаются эти видео выдавать за сегодняшние.
abaika95:
Видео есть разбомбленых домов И пешеходов по кусочкам разбросаных
Видео есть разбомбленых домов И пешеходов по кусочкам разбросаных
Да полно! В ДНР и ЛНР.
Сейчас не погнушаются эти видео выдавать за сегодняшние.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2393
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:33
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 329
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:34
Цитата:
в ВК куча пабликов постят то дома, то танки 7летней давности
serg kost:
Сейчас не погнушаются эти видео выдавать за сегодняшние
Сейчас не погнушаются эти видео выдавать за сегодняшние
в ВК куча пабликов постят то дома, то танки 7летней давности
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:34
Цитата:
ЦИПСО ещё не весь уничтожили?!
ПВО обнулили в первые 80 минут.
Там ракетами пуляют в основном.
abaika95:
6 самолётов за утро уже сбили
6 самолётов за утро уже сбили
ЦИПСО ещё не весь уничтожили?!
ПВО обнулили в первые 80 минут.
Там ракетами пуляют в основном.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 287
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:37
Цитата:
Цитата:
Какой день с Вас ржу-ууууу
111:
111
111
Цитата:
111:
Интересно, там, которых бомбят сейчас вот, именно нацисты погибают, как говорят СМИ. Я вот просто не пойму, это как так красиво Путин угадал, что сегодня на работе, ну там технички, повара и тд, будут работать только нацисты и потому их стоит ликвидировать.. Ай какой молодец. Хвала Путину!
Интересно, там, которых бомбят сейчас вот, именно нацисты погибают, как говорят СМИ. Я вот просто не пойму, это как так красиво Путин угадал, что сегодня на работе, ну там технички, повара и тд, будут работать только нацисты и потому их стоит ликвидировать.. Ай какой молодец. Хвала Путину!
Какой день с Вас ржу-ууууу
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:44
Военнослужащие 53-й бригады ВСУ сложили оружие и перешли на сторону ДНР, правда перед этим они были взяты в окружение.
[Исправлено: serg kost, 24.02.2022 - 17:44]
[Исправлено: serg kost, 24.02.2022 - 17:44]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10908
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:45
Цитата:
Правильно.
юля елиссева:
Правильно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 628
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:57
Украинские медиа-ресурсы не останавливаются ни перед чем в распространении фейков, и начали «сбивать» над Украиной американские истребители. Так, твиттер-аккаунт Euromaidan PR предъявил фотографию уже якобы 7-го сбитого самолета ВКС РФ, который на поверку оказался истребителем F-16 ВВС США, разбившимся на авиа-шоу.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 18:17
Цитата:
[Исправлено: serg kost, 24.02.2022 - 18:18]
На Украине стали доступны mail.ru yandex, vk и тд
[Исправлено: serg kost, 24.02.2022 - 18:18]
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 18:21
Цитата:
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подписывает декрет о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
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