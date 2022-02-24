Отправлено: - 16:16

Охотник:

Тут не Россия ошибку совершает,а старый дед Путлер и его банда лизоблюдов. История расставит всё по местам, только позже

Victor Yang:

Это ва-банк - другого выхода нет. Иначе через 20 лет то что сейчас происходит на Украине, будет в России.

111:

Это типа США гипотетически должны уничтожить Мексику, чтоб через 20 лет у них не было как в Мексике?

Цитата:Имея ввиду Россию как раз и говорю о Российской власти и том народе поддерживающий эту властьЦитата:Йанг я думал ты адекватнее и объективнее но за год смотрю российская пропаганда сделала свое Цитата:Да ты седня в ударе))