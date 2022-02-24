Отправлено: - 17:37

111:

111

111:

Интересно, там, которых бомбят сейчас вот, именно нацисты погибают, как говорят СМИ. Я вот просто не пойму, это как так красиво Путин угадал, что сегодня на работе, ну там технички, повара и тд, будут работать только нацисты и потому их стоит ликвидировать.. Ай какой молодец. Хвала Путину!

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