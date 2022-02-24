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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43634
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12082
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:19
#150
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Цитата:
111:
оже слышал такие заумные слова.. А по простому называется война..

Не просто война
А захватническая Война
А все перлы про то что это освобождение нужны для того чтобы потом доморощенный Юджин потрясая газеткой доказывал что россиюшка никогда ни на кого не нападала!!!
Только защищалась!
Защитники Руси лежат от кореи и до Испании
Везде защищались))
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
955
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:29
#151
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Цитата:
abaika95:
Видео есть разбомбленых домов И пешеходов по кусочкам разбросаных

Да полно! В ДНР и ЛНР.
Сейчас не погнушаются эти видео выдавать за сегодняшние.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2393
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:33
#152
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
329
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:34
#153
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Цитата:
serg kost:
Сейчас не погнушаются эти видео выдавать за сегодняшние

в ВК куча пабликов постят то дома, то танки 7летней давности
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
955
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:34
#154
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Цитата:
abaika95:
6 самолётов за утро уже сбили

ЦИПСО ещё не весь уничтожили?!
ПВО обнулили в первые 80 минут.
Там ракетами пуляют в основном.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
287
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:37
#155
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Цитата:
111:
111

Цитата:
111:
Интересно, там, которых бомбят сейчас вот, именно нацисты погибают, как говорят СМИ. Я вот просто не пойму, это как так красиво Путин угадал, что сегодня на работе, ну там технички, повара и тд, будут работать только нацисты и потому их стоит ликвидировать.. Ай какой молодец. Хвала Путину!

Какой день с Вас ржу-ууууу :lol: :lol: :lol:
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
955
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:44
#156
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Военнослужащие 53-й бригады ВСУ сложили оружие и перешли на сторону ДНР, правда перед этим они были взяты в окружение.

[Исправлено: serg kost, 24.02.2022 - 17:44]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10908
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:45
#157
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Цитата:
юля елиссева:

Правильно. :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
628
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 17:57
#158
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Украинские медиа-ресурсы не останавливаются ни перед чем в распространении фейков, и начали «сбивать» над Украиной американские истребители. Так, твиттер-аккаунт Euromaidan PR предъявил фотографию уже якобы 7-го сбитого самолета ВКС РФ, который на поверку оказался истребителем F-16 ВВС США, разбившимся на авиа-шоу.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
955
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 18:17
#159
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Цитата:
На Украине стали доступны mail.ru yandex, vk и тд


[Исправлено: serg kost, 24.02.2022 - 18:18]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
955
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 18:21
#160
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Цитата:
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подписывает декрет о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
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Страница 11 из 11«1...91011
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