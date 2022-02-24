Прогноз на 5 дней
ясно0°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43634
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 17:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корреспонденты "НГ" обошли несколько обменников и банков. В отделении Kaspi на пересечении ул. Майлина и пр. Аль-Фараби иностранная валюта в наличии. Доллар в обед продавали по 472 тенге, евро по 531,38 тенге.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10908
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 17:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваще не че не происходит! Как он был год назат так и остался. А картошка с вашими яйками растут.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12082
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 17:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хатку присмотрел себе
В чб на академ Риверсайд
Если все также будет идти
То надо успеть попасть в окно когда рубль сравняется с тенге но доллар ещё не подскочит
Как раз по дешёвке куплю
Россиянам сейчас деньги нужны будут очень
На гречу да на спички
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8271
Re: Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена...
Отправлено: 24.02.22 - 17:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

О какой независимости речь, не знаете?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10908
Евро и доллар ушли в отрыв - Что происходит с курсом обмена валют в Костанае?
Отправлено: 24.02.22 - 17:36
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ты патриот картошку за доллары или рубли покупаешь?. Зачем вам эти деньги. ? А да. Комбайны надо за рубли покупать и тут колёса прикрутить и акросу втюхать за три дорога.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Алиса, Змея Подколодная, serg kost, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS