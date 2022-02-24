Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Отправлено: - 14:37

А сейчас не начнёт.

Для ЯО нужны не только деньги, но и время, и развитые промышленност и наука.

А главное, концентрация всех ресурсов в одних руках.

Сейчас там не будет ни времени, ни ресурсов. И управление будет из Москвы ( скорее косвенное, без присоединения).