Отправлено: - 14:55

abaika95:

Россия совершила свою главную ошибку Теперь обратной дороги нет

[Исправлено: Victor Yang, 24.02.2022 - 14:55]

Цитата:Это ва-банк - другого выхода нет. Иначе через 20 лет то что сейчас происходит на Украине, будет в России.Но в краткосрочной перспективе, конечно, ничего хорошего.