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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 8 из 8«1...678
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43631
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9326
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 14:33
#105
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Украинцы смотрю в шоке.
Немного жалко конечно их, но ничего не поделаешь, Путин прав..
Их гибель, это освобождение русских.
Надо выбирать, или они или другие..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
945
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 14:37
#106
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А сейчас не начнёт.
Для ЯО нужны не только деньги, но и время, и развитые промышленност и наука.
А главное, концентрация всех ресурсов в одних руках.
Сейчас там не будет ни времени, ни ресурсов. И управление будет из Москвы ( скорее косвенное, без присоединения).
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
328
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 14:38
#107
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Цитата:
111:
Интересно, сколько территорий отнимут у Украины..

нИсколько. Только территории ДНР и ЛНР, т.е. Донецкой и Луганской областей соответственно. И не отнимут, а освободят.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9326
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 14:39
#108
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Цитата:
serg kost:
Для ЯО

Это что за округ?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
328
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 14:40
#109
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Цитата:
111:
что за

ядерное оружие
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
945
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 14:49
#110
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Глава Крыма заявил, что поручил приготовиться к заполнению водой Северо-Крымского канала.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9326
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 14:50
#111
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Цитата:
lavprof:
ядерное оружие

А...
Отвечу ему.
Вот именно, нужно начать как в Ираке или Иране, отстреливать везде украинскиз ученых по всему миру..
Но мы то ничего такого не видим..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
945
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 14:51
#112
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Похоже, территория ЛДНР расширится на всю Украину.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
945
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9326
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 14:58
#114
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Цитата:
serg kost:
территория ЛДНР расширится на всю Украину.

Сделают как армяне, которые сделали запасную территорию с Азербайджаном, как это называется, на языке вертится .
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Страница 8 из 8«1...678
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