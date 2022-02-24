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≡ Приостановка авиасообщения с Украиной: создана горячая линия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43631
Приостановка авиасообщения с Украиной: создана горячая линия
Отправлено: 24.02.22 - 13:55
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Для консультации авиапассажиров в Казахстане создана горячая линия. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации. График работы колл-центра с 9.00 до 18:30, ежедневно до 5 марта 2022 года.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12074
Re: Приостановка авиасообщения с Украиной: создана горячая линия...
Отправлено: 24.02.22 - 13:55
#1
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Россия совершила свою главную ошибку
Теперь обратной дороги нет
Мир уже справлялся с агрессивными имперскими народами
На очереди теперь Россия
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О
* Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
223
Re: Приостановка авиасообщения с Украиной: создана горячая линия...
Отправлено: 24.02.22 - 14:44
#2
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Тут не Россия ошибку совершает,а старый дед Путлер и его банда лизоблюдов. История расставит всё по местам, только позже
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14939
Приостановка авиасообщения с Украиной: создана горячая линия
Отправлено: 24.02.22 - 14:50
#3
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Цитата:
Охотник:
История расставит всё по местам, только позже

Историю пишут победители.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14939
Приостановка авиасообщения с Украиной: создана горячая линия
Отправлено: 24.02.22 - 14:55
#4
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Цитата:
abaika95:
Россия совершила свою главную ошибку Теперь обратной дороги нет

Это ва-банк - другого выхода нет. Иначе через 20 лет то что сейчас происходит на Украине, будет в России.
Но в краткосрочной перспективе, конечно, ничего хорошего.

[Исправлено: Victor Yang, 24.02.2022 - 14:55]
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