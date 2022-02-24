Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Читать новость
Вспомнилось бытовавшее во времена СССР "ТАСС уполномочен заявить". Тогда одного этого было достаточно, чтобы сшанцы и НАТО прижали хвост и не дёргались. За последние почти 40 лет они расслабились, совсем берега потеряли. Решили, что им всё можно... Можно свергать власть в независимых государствах, бомбить их, объясняя потом это "ошибками"... Сколько государств они за эти годы уничтожили... Сколько людей убили... Теперь этому беспределу приходит конец. А значит, на планете снова будет устанавливаться мир, а не разжигаться войны. И США придётся с этим смириться.
вот уже весьма длительное время наблюдаю в спорах и подобном... и тут же идут "рекомендации" - не ведитесь на пропаганду" (в частности, "путинскую", "непутинскую"). А у нас что отменили личное мнение людей? По мнению "советчиков" - есть только два правильные позиции "моя" и "неправильная"; "моя" и "ватная" .. Вопрос: а вы сами не последователи чьей-то пропаганды? Может достаточно уже подобные диагнозы ставить? Вы хотите слышать ту позицию что вам нравится идите в школу, в садик - где только идет формирование мировоззрений и там пытайтесь навязывать свое мнение. Хотя вас и туда нельзя пускать: детей учат высказывать ЛИЧНУЮ позицию, свои взгляды и говорят, что с ними считаются, их слышат, личное мнение/взгляды и т.д. - это очень хорошо, это уже формируются качество взрослого человека. А тут вы начнете навязывать свою "истинно верную" и безоговорочную. Пока кроме реакции на отличное от некоей группы мнение - с установлением диагноза - "вата", "пропаганда Путина", и т.п. - ничего иного нет.... Может стоит лучше какие-то аргументы строчить (если так востребовано желание оставить "след"), чем это...
Согласно информации ведомства, российские военные высокоточными средствами поражения выводят из строя объекты ПВО, военную инфраструктуру, авиацию Вооруженных сил Украины и военные аэродромы. Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
Удивительно, украинские политики -"вожди" ничему не учатся. Воровала Украина нефть и газ у РФ, наплевав на все приличия, Россия начала строить нефте- и газопроводы в обход. Рыпнулась в объятия НАТО - потеряла Крым. 8 лет мстительно прессовала инакомыслящий Донбасс и дождалась... Нет на Украине умных во власти, ни политиков, ни дипломатов... Один гонор и спесь. И ещё тупая вера в США и Запад вообще, основанная на их ненависти к России.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать