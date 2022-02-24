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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43630
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
855
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 10:37
#45
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Цитата:
Vit:
Ему нужна кровь он тащится от этого

Походу,у тебя тяжелые последствия ковида :lol: :lol: :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
130
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 10:38
#46
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Вспомнилось бытовавшее во времена СССР "ТАСС уполномочен заявить".
Тогда одного этого было достаточно, чтобы сшанцы и НАТО прижали хвост и не дёргались.
За последние почти 40 лет они расслабились, совсем берега потеряли. Решили, что им всё можно... Можно свергать власть в независимых государствах, бомбить их, объясняя потом это "ошибками"... Сколько государств они за эти годы уничтожили... Сколько людей убили...
Теперь этому беспределу приходит конец. А значит, на планете снова будет устанавливаться мир, а не разжигаться войны.
И США придётся с этим смириться.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15401
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 10:48
#47
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Цитата:
Сабыр:
А потому-что страны соседи боятся чекиста!

Батька - союзник. Средняя Азия - союзники. Кто там еще соседи, которые боятся? И как НАТО защитит от того, от чего еще защиты не придумали?
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2392
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 10:48
#48
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А тем временем война уже идет полным ходом. Нанесены удары по Харькову, Одессе, Мариуполю, Краматорску и киевскому аэропорту. Такая вот "защита Донбасса"...

[Исправлено: юля елиссева, 24.02.2022 - 10:52]
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4746
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 10:49
#49
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Цитата:
Сабыр:
Ну не видитесь вы на про

вот уже весьма длительное время наблюдаю в спорах и подобном... и тут же идут "рекомендации" - не ведитесь на пропаганду" (в частности, "путинскую", "непутинскую").
А у нас что отменили личное мнение людей? По мнению "советчиков" - есть только два правильные позиции "моя" и "неправильная"; "моя" и "ватная" ..
Вопрос: а вы сами не последователи чьей-то пропаганды? Может достаточно уже подобные диагнозы ставить? Вы хотите слышать ту позицию что вам нравится идите в школу, в садик - где только идет формирование мировоззрений и там пытайтесь навязывать свое мнение. Хотя вас и туда нельзя пускать: детей учат высказывать ЛИЧНУЮ позицию, свои взгляды и говорят, что с ними считаются, их слышат, личное мнение/взгляды и т.д. - это очень хорошо, это уже формируются качество взрослого человека. А тут вы начнете навязывать свою "истинно верную" и безоговорочную.
Пока кроме реакции на отличное от некоей группы мнение - с установлением диагноза - "вата", "пропаганда Путина", и т.п. - ничего иного нет.... Может стоит лучше какие-то аргументы строчить (если так востребовано желание оставить "след"), чем это...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15401
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 10:49
#50
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Цитата:
Сабыр:
Походу,у тебя тяжелые последствия ковида

На личности нет смысла переходить, удалят. Давайте по существу
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2702
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 10:53
#51
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Цитата:
Сабыр:
Не могут русские без войны


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15401
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 10:53
#52
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Цитата:
Сабыр:
А потому-что страны соседи боятся чекиста!

А в западном полушарии там тоже много кто боится США. И в восточном)) По идее там логично разместить Российские базы, так ведь?)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
130
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 10:55
#53
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Цитата:
юля елиссева:
Нанесены удары по Харькову, Одессе, Мариуполю, Краматорску и киевскому аэропорту.

Откуда "информация"? Ссылки есть? Где посмотреть или хотя бы прочитать?
Или обычное "сообщение агентства ОББ"?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4746
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 10:56
#54
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Цитата:
юля елиссева:

Цитата:
сообщают источники с Украины
ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:


Цитата:
Украинские СМИ: районе Одессы прошла высадка десанта с большого десантного коробля и вертолётной авиации


Цитата:
В Одессе началась морская операция с высадкой десанта в Одессе. Отрезан выход к Черному и Азовскому морю. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
Подробнее на Курьер.Среда:

Цитата:
Кроме того, СИИ из Украины сообщают о захвате нескольких блок-постов на украинско-российской границе в Сумской области.
Подробнее на Весь Искитим:


да, конечно, я лично весьма доверяю этим источникам.. Особенно Эхо Москвы - вообще песня - даже в заголовке ошибки умудряемся делать - так торопились бедняжки...
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
337
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 11:02
#55
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Всё будет хорошо!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2702
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 11:10
#56
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Боевые действия начались.
Цитата:
Согласно информации ведомства, российские военные высокоточными средствами поражения выводят из строя объекты ПВО, военную инфраструктуру, авиацию Вооруженных сил Украины и военные аэродромы. Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
855
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 11:15
#57
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Цитата:
viktorian85:
Всё будет хорошо!

Да! Долларик ужО 460 :lol: Ждём взлёта цен :lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8266
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 11:15
#58
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Цитата:
юля елиссева: Войска российские там итак с 2014 года
юлька, там был? Сам видела? ;-)

Цитата:
юля елиссева:
Нанесены удары по Харькову, Одессе, Мариуполю, Краматорску и киевскому аэропорту.

Тааа нее. это местные бздят и газуют.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2821
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 11:16
#59
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Удивительно, украинские политики -"вожди" ничему не учатся.
Воровала Украина нефть и газ у РФ, наплевав на все приличия, Россия начала строить нефте- и газопроводы в обход. Рыпнулась в объятия НАТО - потеряла Крым. 8 лет мстительно прессовала инакомыслящий Донбасс и дождалась...
Нет на Украине умных во власти, ни политиков, ни дипломатов...
Один гонор и спесь.
И ещё тупая вера в США и Запад вообще, основанная на их ненависти к России.
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