Отправлено: - 10:49

Сабыр:

Ну не видитесь вы на про

Цитата:вот уже весьма длительное время наблюдаю в спорах и подобном... и тут же идут "рекомендации" - не ведитесь на пропаганду" (в частности, "путинскую", "непутинскую").А у нас что отменили личное мнение людей? По мнению "советчиков" - есть только два правильные позиции "моя" и "неправильная"; "моя" и "ватная" ..Вопрос: а вы сами не последователи чьей-то пропаганды? Может достаточно уже подобные диагнозы ставить? Вы хотите слышать ту позицию что вам нравится идите в школу, в садик - где только идет формирование мировоззрений и там пытайтесь навязывать свое мнение. Хотя вас и туда нельзя пускать: детей учат высказывать ЛИЧНУЮ позицию, свои взгляды и говорят, что с ними считаются, их слышат, личное мнение/взгляды и т.д. - это очень хорошо, это уже формируются качество взрослого человека. А тут вы начнете навязывать свою "истинно верную" и безоговорочную.Пока кроме реакции на отличное от некоей группы мнение - с установлением диагноза - "вата", "пропаганда Путина", и т.п. - ничего иного нет.... Может стоит лучше какие-то аргументы строчить (если так востребовано желание оставить "след"), чем это...