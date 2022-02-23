Отправлено: - 23:51





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=44754 - Порядок пересечения границы с Россией определяется межгосударственными комиссиями. Пока такого разрешения для них нет.Источник:

Цитата:Но Роисся как всегда корки мочит! Соседка со слезами на глазах рассказала вчера историю случившиеся с её семьёй на таможне. Она с мужем и дочкой поехали в гости к свекрови в Челябинск. Наши таможенники пропустили и сказали им что на таможня роисси не пропустит..на вопрос почему..ей ответили что там все контуженные на всю голову. И в правду пропустили только мужа и дочку ей отказали. Пришлось вернутся всем назад..