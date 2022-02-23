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≡ «Ограничительные меры смягчены» - Главный санврач Костанайской области прокомментировал свое новое постановление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43626
«Ограничительные меры смягчены» - Главный санврач Костанайской области прокомментировал свое новое постановление
Отправлено: 23.02.22 - 19:37
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В Костанайской области регионе выявили штамм омикрон, при котором заболевание проходит легче (меньше госпитализаций и тяжелых случаев). Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель ДСЭК Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
791
Re: «Ограничительные меры смягчены» - Главный санврач...
Отправлено: 23.02.22 - 19:37
#1
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Цитата:
Каждый месяц мы исследуем по 20 проб Источник:

Да вы там стахановцы...
:-x
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2699
Re: «Ограничительные меры смягчены» - Главный санврач...
Отправлено: 23.02.22 - 19:51
#2
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Цитата:
На заседании Межведомственной комиссии по недопущения возникновения и распространения КВИ приняты меры по ослаблению карантинных ограничительных мер


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