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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 629 из 629«1...627628629
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 18:35
#9421
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Чем скучнее в жизни, тем веселее в тырнете..
Сейчас все служившие в СССР полные старички.
Всем минимум 50 лет..
Не натанцуешься..
Особенно глядя на цены пива и водки, а еще закусона..
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
615
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 18:44
#9422
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Для кого-то все счастье в жизни пиво, водка и закусон.....
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 18:48
#9423
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Цитата:
гражданин СССР:
Для кого-то все счастье в жизни пиво, водка

Ну отметить то надо, как ты хочешь?
Тебе что, неприятно, когда тебя дети, внуки, зятья поздравляют?
Деду приятно нашему, две бутылочки вот пива выпил.
Водку не давали, а то может продолжить праздник справлять, пока уедем..
А он то один, пока что так..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 18:56
#9424
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И вообще, как хорошо что советские, именно советские люди этот праздник помнят, не забывают.
7 мая, это уже праздник для другой страны, другого государства, его кроме полиции и служивших на Казахстанской и в казахстанской армии, никто то толком и не отмечает..
И сделан он крайне неудобно, как раз перед 9м мая, зачем?
9 мая все равно перебивает этот праздник 7го..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 18:59
#9425
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Как то меня, звала жолполиция, когда там связи были, за стол 7го мая.
Но не мое это, отказался..
Это чисто там в ресторане побухать, но как праздник, оно не ощущается..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:09
#9426
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Хм..
Пока говорю тут о празднике, о поздравлении, на меня опять написали..
Мда уж..
Я понимаю, сегодня красивый советский мужской праздник..
Но это как то не красит мужчину, так поступать именно в этот, брутальный мужской шикарный день..
Не находите?
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* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:11
#9427
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Вот думаю на 8е марта, совсем плохо будет?
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* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
Сообщений:
9299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:13
#9428
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Мои мысли мои скакуны..
Мда уж..
Что бы еще сказать вам, дорогие друзья.
В этот шикарнейший, Мужской советский день 23 февраля..
А, вспомнил, 23го февраля мы заселились в отель в Египте..
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* 111
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:16
#9429
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И я рад абсолютно, что мои комментарии читаются, тщательно проверяется каждое слово, выясняется интерпритация каждого выражения, и тд и тд, моими дорогими друзьями, жадно вчитывающихся в мои немногочисленные монологи..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:19
#9430
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По сути то я понимаю, служившие в СССР, ничего не могли поделать.
Но когда идет полное издевательство над Родиной, над СССР, а это моя Родина, я конечно же, этим парирую..
Ведь по сути то, что могло бы произойти, чисто гипатетически, если б хотя бы миллиона два три солдат, дававших присягу Родине, пришли в Москву тогда и Питер, или Ленинград?
Кто то думал об этом?
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:24
#9431
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Я хотел ведь тоже, чтоб все шло по плану, армия, в 22 женитьба, дети, дом..
Вместо армии получил туберкулез, вместо женитьбы нищету, вместо детей полез искать счастья в деньгах..
Все поломали, абсолютно, весь смысл жизни, многие миллионы судеб были сломаны, погибли..
А все потому, что наши служаки так и никуда не пошли..
Вот ведь и такая точка зрения, лично моя, имеет место..
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17.01.12
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:40
#9432
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Выглядит абсолютно как у наших чиновников, которые что то там говорят, клянуться и прикладывают одну руку куда, к сердцу!, а другой рукой успевают воровать у народа...
Мда уж..
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