Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 18:35
Чем скучнее в жизни, тем веселее в тырнете..
Сейчас все служившие в СССР полные старички.
Всем минимум 50 лет..
Не натанцуешься..
Особенно глядя на цены пива и водки, а еще закусона..
Сейчас все служившие в СССР полные старички.
Всем минимум 50 лет..
Не натанцуешься..
Особенно глядя на цены пива и водки, а еще закусона..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 615
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 18:44
Для кого-то все счастье в жизни пиво, водка и закусон.....
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 18:48
Цитата:
Ну отметить то надо, как ты хочешь?
Тебе что, неприятно, когда тебя дети, внуки, зятья поздравляют?
Деду приятно нашему, две бутылочки вот пива выпил.
Водку не давали, а то может продолжить праздник справлять, пока уедем..
А он то один, пока что так..
гражданин СССР:
Для кого-то все счастье в жизни пиво, водка
Для кого-то все счастье в жизни пиво, водка
Ну отметить то надо, как ты хочешь?
Тебе что, неприятно, когда тебя дети, внуки, зятья поздравляют?
Деду приятно нашему, две бутылочки вот пива выпил.
Водку не давали, а то может продолжить праздник справлять, пока уедем..
А он то один, пока что так..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 18:56
И вообще, как хорошо что советские, именно советские люди этот праздник помнят, не забывают.
7 мая, это уже праздник для другой страны, другого государства, его кроме полиции и служивших на Казахстанской и в казахстанской армии, никто то толком и не отмечает..
И сделан он крайне неудобно, как раз перед 9м мая, зачем?
9 мая все равно перебивает этот праздник 7го..
7 мая, это уже праздник для другой страны, другого государства, его кроме полиции и служивших на Казахстанской и в казахстанской армии, никто то толком и не отмечает..
И сделан он крайне неудобно, как раз перед 9м мая, зачем?
9 мая все равно перебивает этот праздник 7го..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 18:59
Как то меня, звала жолполиция, когда там связи были, за стол 7го мая.
Но не мое это, отказался..
Это чисто там в ресторане побухать, но как праздник, оно не ощущается..
Но не мое это, отказался..
Это чисто там в ресторане побухать, но как праздник, оно не ощущается..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:09
Хм..
Пока говорю тут о празднике, о поздравлении, на меня опять написали..
Мда уж..
Я понимаю, сегодня красивый советский мужской праздник..
Но это как то не красит мужчину, так поступать именно в этот, брутальный мужской шикарный день..
Не находите?
Пока говорю тут о празднике, о поздравлении, на меня опять написали..
Мда уж..
Я понимаю, сегодня красивый советский мужской праздник..
Но это как то не красит мужчину, так поступать именно в этот, брутальный мужской шикарный день..
Не находите?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:11
Вот думаю на 8е марта, совсем плохо будет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:13
Мои мысли мои скакуны..
Мда уж..
Что бы еще сказать вам, дорогие друзья.
В этот шикарнейший, Мужской советский день 23 февраля..
А, вспомнил, 23го февраля мы заселились в отель в Египте..
Мда уж..
Что бы еще сказать вам, дорогие друзья.
В этот шикарнейший, Мужской советский день 23 февраля..
А, вспомнил, 23го февраля мы заселились в отель в Египте..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:16
И я рад абсолютно, что мои комментарии читаются, тщательно проверяется каждое слово, выясняется интерпритация каждого выражения, и тд и тд, моими дорогими друзьями, жадно вчитывающихся в мои немногочисленные монологи..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:19
По сути то я понимаю, служившие в СССР, ничего не могли поделать.
Но когда идет полное издевательство над Родиной, над СССР, а это моя Родина, я конечно же, этим парирую..
Ведь по сути то, что могло бы произойти, чисто гипатетически, если б хотя бы миллиона два три солдат, дававших присягу Родине, пришли в Москву тогда и Питер, или Ленинград?
Кто то думал об этом?
Но когда идет полное издевательство над Родиной, над СССР, а это моя Родина, я конечно же, этим парирую..
Ведь по сути то, что могло бы произойти, чисто гипатетически, если б хотя бы миллиона два три солдат, дававших присягу Родине, пришли в Москву тогда и Питер, или Ленинград?
Кто то думал об этом?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:24
Я хотел ведь тоже, чтоб все шло по плану, армия, в 22 женитьба, дети, дом..
Вместо армии получил туберкулез, вместо женитьбы нищету, вместо детей полез искать счастья в деньгах..
Все поломали, абсолютно, весь смысл жизни, многие миллионы судеб были сломаны, погибли..
А все потому, что наши служаки так и никуда не пошли..
Вот ведь и такая точка зрения, лично моя, имеет место..
Вместо армии получил туберкулез, вместо женитьбы нищету, вместо детей полез искать счастья в деньгах..
Все поломали, абсолютно, весь смысл жизни, многие миллионы судеб были сломаны, погибли..
А все потому, что наши служаки так и никуда не пошли..
Вот ведь и такая точка зрения, лично моя, имеет место..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 19:40
Выглядит абсолютно как у наших чиновников, которые что то там говорят, клянуться и прикладывают одну руку куда, к сердцу!, а другой рукой успевают воровать у народа...
Мда уж..
Мда уж..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: drakon, 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать