Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 19:19

По сути то я понимаю, служившие в СССР, ничего не могли поделать.

Но когда идет полное издевательство над Родиной, над СССР, а это моя Родина, я конечно же, этим парирую..

Ведь по сути то, что могло бы произойти, чисто гипатетически, если б хотя бы миллиона два три солдат, дававших присягу Родине, пришли в Москву тогда и Питер, или Ленинград?

Кто то думал об этом?