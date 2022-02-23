Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае

Отправлено: - 19:02

Полицейских сейчас кучу пересажают, чиновников, остальных предателей.

Под них именно должны и амнистию сделать, все таки большие люди там и родственники больших людей.

Тогда под шумок можно и выйти, не платив?