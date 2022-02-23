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≡ Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43626
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 15:48
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Слушание началось с предоставления Альжановой квитанции о полном погашении ущерба в размере 769 780 тенге. Однако на вопрос судьи о возможности заключения процессуального соглашения прокурор ответил отрицательно,
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9299
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 19:02
#15
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Полицейских сейчас кучу пересажают, чиновников, остальных предателей.
Под них именно должны и амнистию сделать, все таки большие люди там и родственники больших людей.
Тогда под шумок можно и выйти, не платив?
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