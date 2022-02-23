Отправлено: - 17:34

сайлау курманов:

Расшифруйте пожалуйста, это долг в семь лямов по дням сколько выходит?

Цитата:7 697 800 тенге/3063 (МРП)=2 513,15 дней/365 (кол.дней в году) =6 лет и 8 месяцев и 8 дней, ей сидеть за корупционное преступление.