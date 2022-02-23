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Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 15:48
Слушание началось с предоставления Альжановой квитанции о полном погашении ущерба в размере 769 780 тенге. Однако на вопрос судьи о возможности заключения процессуального соглашения прокурор ответил отрицательно,
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Re: Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по...
Отправлено: 23.02.22 - 15:48
Цитата:
не дурно, однако...
Даешь по 2 праздника каждый месяц, чтобы халява в пол ляма прилетала...
И еще некоторые будут ныть о тяжелой доле и копеешных зарплатах госслужащих?
- Я получила 361 000 тенге ко Дню первого президента и 300 000 тенге ко Дню независимости
не дурно, однако...
Даешь по 2 праздника каждый месяц, чтобы халява в пол ляма прилетала...
И еще некоторые будут ныть о тяжелой доле и копеешных зарплатах госслужащих?
Re: Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по...
Отправлено: 23.02.22 - 15:56
Цитата:
вот истина... вот где враг скрывается... не в соседних государствах, не за морем, а в каждом...бастыке.
Цитата:
ничего... родня скинется.
гособвинитель Сабыржан ОСКЕЛЕНУЛЫ заявил: коррупция является угрозой национальной безопасности страны,
вот истина... вот где враг скрывается... не в соседних государствах, не за морем, а в каждом...бастыке.
Цитата:
то составляет 7 697 800 тенге.
ничего... родня скинется.
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 15:58
Цитата:
Да зачем родня. У нее этих миллионов как грязи
yudjin:
ничего... родня скинется
ничего... родня скинется
Да зачем родня. У нее этих миллионов как грязи
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15377
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 16:10
Цитата:
Полностью согласен, на все 100%
yudjin:
вот истина... вот где враг скрывается... не в соседних государствах, не за морем, а в каждом...бастыке.
вот истина... вот где враг скрывается... не в соседних государствах, не за морем, а в каждом...бастыке.
Полностью согласен, на все 100%
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
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Re: Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по...
Отправлено: 23.02.22 - 16:49
заменить реальным наказанием из расчета 1 день за 4 МРП[/b]
Расшифруйте пожалуйста, это долг в семь лямов по дням сколько выходит?
Расшифруйте пожалуйста, это долг в семь лямов по дням сколько выходит?
Re: Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по...
Отправлено: 23.02.22 - 17:22
7 лямов, всего лишь двушка хрущевка в Рудном..
Re: Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по...
Отправлено: 23.02.22 - 17:34
Цитата:
7 697 800 тенге/3063 (МРП)=2 513,15 дней/365 (кол.дней в году) =6 лет и 8 месяцев и 8 дней, ей сидеть за корупционное преступление.
сайлау курманов:
Расшифруйте пожалуйста, это долг в семь лямов по дням сколько выходит?
Расшифруйте пожалуйста, это долг в семь лямов по дням сколько выходит?
7 697 800 тенге/3063 (МРП)=2 513,15 дней/365 (кол.дней в году) =6 лет и 8 месяцев и 8 дней, ей сидеть за корупционное преступление.
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 17:39
Цитата:
Что то много я ей насчитал: кажется так, будет правильно:
7 697 800/(3063*4)=7 697 800/12 252= 628 29/365= 1 год 7 месяцев и 21 день и 4 часа. Так вроде.
[Исправлено: ACROS, 23.02.2022 - 17:42]
сайлау курманов:
Расшифруйте пожалуйста, это долг в семь лямов по дням сколько выходит?
Расшифруйте пожалуйста, это долг в семь лямов по дням сколько выходит?
Что то много я ей насчитал: кажется так, будет правильно:
7 697 800/(3063*4)=7 697 800/12 252= 628 29/365= 1 год 7 месяцев и 21 день и 4 часа. Так вроде.
[Исправлено: ACROS, 23.02.2022 - 17:42]
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 17:54
Цитата:
Лучше отсидеть.
И не платить..
ACROS:
= 1 год 7 месяцев и 21 день и 4 часа. Так вроде.
= 1 год 7 месяцев и 21 день и 4 часа. Так вроде.
Лучше отсидеть.
И не платить..
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 18:44
Цитата:
Тоже так, думаю: за это время она не накопит столько денег на двушку в г.Рудном: ей надо где то работать: себя кормить и содержать и отчислять часть зарплаты в доход государству;- кто её возьмёт на высокооплачиваемую работу с такой записью в трудовой : а, тут харчи бесплатные, спать есть где, время свободное то же есть где проводить: "Самопознание" или что там они придумали, пусть изучает усиленно. Ей даже выгодно: - государство содержит её( фактически мы с вами её содержим) и списывает её каждый день по 12 252 тенге штрафа.
[Исправлено: ACROS, 23.02.2022 - 18:48]
111:
Лучше отсидеть.
Лучше отсидеть.
Тоже так, думаю: за это время она не накопит столько денег на двушку в г.Рудном: ей надо где то работать: себя кормить и содержать и отчислять часть зарплаты в доход государству;- кто её возьмёт на высокооплачиваемую работу с такой записью в трудовой : а, тут харчи бесплатные, спать есть где, время свободное то же есть где проводить: "Самопознание" или что там они придумали, пусть изучает усиленно. Ей даже выгодно: - государство содержит её( фактически мы с вами её содержим) и списывает её каждый день по 12 252 тенге штрафа.
[Исправлено: ACROS, 23.02.2022 - 18:48]
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 18:52
В СССР за такое дело лет 15 бы впаяли с конфискацией имущества
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 18:53
Цитата:
По Удо или амнистии, можно выйти с экономическими не тяжелыми статьями, по моему отсидев 30 процентов времени..
А то и беременная окажется..
Тогда там ждать 14 лет или 16 будут.
А инфляция такая, что на эти деньги потом в лучшем случае унитаз купишь, а потому можно будет уже платить..
ACROS:
ей надо где то работать: себя кормить и содержать и отчислять часть зарплаты в
ей надо где то работать: себя кормить и содержать и отчислять часть зарплаты в
По Удо или амнистии, можно выйти с экономическими не тяжелыми статьями, по моему отсидев 30 процентов времени..
А то и беременная окажется..
Тогда там ждать 14 лет или 16 будут.
А инфляция такая, что на эти деньги потом в лучшем случае унитаз купишь, а потому можно будет уже платить..
Re: Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по...
Отправлено: 23.02.22 - 18:58
Цитата:
Можно, но нужно отсидеть 2/3 срока и заплатить в доход государства эти самые: - 7 697 800 тенге. У ней нет вариантов.
111:
моему отсидев 30 процентов времени
моему отсидев 30 процентов времени
Можно, но нужно отсидеть 2/3 срока и заплатить в доход государства эти самые: - 7 697 800 тенге. У ней нет вариантов.
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 19:00
Цитата:
А, понял.
А если амнистия, что устроит Токаев, например из за митингующих, которые пачками сидят и терут там нары в зонах?
Там же две трети наверно могут и не сидеть?
ACROS:
Можно, но нужно отсидеть 2/3 срока и
Можно, но нужно отсидеть 2/3 срока и
А, понял.
А если амнистия, что устроит Токаев, например из за митингующих, которые пачками сидят и терут там нары в зонах?
Там же две трети наверно могут и не сидеть?
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