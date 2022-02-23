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≡  Шестеро задержанных по делам о январских беспорядках умерли в ИВС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43625
Шестеро задержанных по делам о январских беспорядках умерли в ИВС
Отправлено: 23.02.22 - 14:08
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Шесть человек, которых задержали по делам о массовых беспорядках в начале января, умерли в ИВС в следствии применения недозволенных методов дознания. Прокуратура расследует дела по фактам применения недозволенных методов дознания.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9276
Re: Шестеро задержанных по делам о январских беспорядках умерли...
Отправлено: 23.02.22 - 14:08
#1
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Ну если утюгом пытать, как из учили в силовых структурах при Назарбаеве..
Хотя виноваты ли палачи, что это их работа?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2386
Re: Шестеро задержанных по делам о январских беспорядках умерли...
Отправлено: 23.02.22 - 15:22
#2
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А историю с пытками кыргызстанского пианиста расследовать будут?

Профайл
Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
973
Re: Шестеро задержанных по делам о январских беспорядках умерли...
Отправлено: 23.02.22 - 16:50
#3
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Цитата:
в следствии применения

вследствие применения
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