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≡ Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43625
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 15:48
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Слушание началось с предоставления Альжановой квитанции о полном погашении ущерба в размере 769 780 тенге. Однако на вопрос судьи о возможности заключения процессуального соглашения прокурор ответил отрицательно,
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8265
Re: Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по...
Отправлено: 23.02.22 - 15:48
#1
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Цитата:
- Я получила 361 000 тенге ко Дню первого президента и 300 000 тенге ко Дню независимости

не дурно, однако...
Даешь по 2 праздника каждый месяц, чтобы халява в пол ляма прилетала...
И еще некоторые будут ныть о тяжелой доле и копеешных зарплатах госслужащих?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8265
Re: Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по...
Отправлено: 23.02.22 - 15:56
#2
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Цитата:
гособвинитель Сабыржан ОСКЕЛЕНУЛЫ заявил: коррупция является угрозой национальной безопасности страны,

вот истина... вот где враг скрывается... не в соседних государствах, не за морем, а в каждом...бастыке.


Цитата:
то составляет 7 697 800 тенге.

ничего... родня скинется.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
613
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 15:58
#3
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Цитата:
yudjin:
ничего... родня скинется

Да зачем родня. У нее этих миллионов как грязи
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15377
Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по делу замруководителя управления образования завершается в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 16:10
#4
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Цитата:
yudjin:
вот истина... вот где враг скрывается... не в соседних государствах, не за морем, а в каждом...бастыке.

Полностью согласен, на все 100%
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5118
Re: Альжановой штраф, Байменовой - постановление. Процесс по...
Отправлено: 23.02.22 - 16:49
#5
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заменить реальным наказанием из расчета 1 день за 4 МРП[/b]
Расшифруйте пожалуйста, это долг в семь лямов по дням сколько выходит?
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