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≡  Новые размеры ставок утильсбора на авто и сельхозтехнику объявили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43625
Новые размеры ставок утильсбора на авто и сельхозтехнику объявили в Казахстане
Отправлено: 23.02.22 - 16:09
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Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр объявил размеры ставок утильсбора на авто и сельхозтехнику. Принято решение снизить на 50% ставку на все виды автотранспорта и сельхозтехнику.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15377
Re: Новые размеры ставок утильсбора на авто и сельхозтехнику...
Отправлено: 23.02.22 - 16:09
#1
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Цитата:
мы твёрдо намерены развивать собственную промышленность и работать во благо нашей страны и нашей экономики", – заключил Скляр.

Можно мне вернуться? Так хочется пожить по-людски :-)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2620
Re: Новые размеры ставок утильсбора на авто и сельхозтехнику...
Отправлено: 23.02.22 - 17:04
#2
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Цитата:
maxsaf:
мне вернуться


Зачем: ваша же родина ТАМ, где холодильник полный.

Хрен редьки не слаще: 50 МРП - раньше было, теперь будет 25 МРП и ещё надо умножать на категории, примерно: за Камрюху 70, обьёмом 2.5 литров, раньше платили 1 458 000 тенге, теперь 729 000 примерно: - всё равно дороговато: ВСЕ просили что бы было в районе 100 000 - 150 000 тенге.
Обратно будут НЕДОВОЛЬНЫЕ.

И почему мои удержанные деньги за утиль сбор в прошлых годах, пойдут КОМУ То на льготное кредитование ??
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