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Новые размеры ставок утильсбора на авто и сельхозтехнику объявили в Казахстане
Новые размеры ставок утильсбора на авто и сельхозтехнику объявили в Казахстане
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