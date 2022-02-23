Отправлено: - 17:04

maxsaf:

мне вернуться

Цитата:Зачем: ваша же родина ТАМ, где холодильник полный.Хрен редьки не слаще: 50 МРП - раньше было, теперь будет 25 МРП и ещё надо умножать на категории, примерно: за Камрюху 70, обьёмом 2.5 литров, раньше платили 1 458 000 тенге, теперь 729 000 примерно: - всё равно дороговато: ВСЕ просили что бы было в районе 100 000 - 150 000 тенге.Обратно будут НЕДОВОЛЬНЫЕ.И почему мои удержанные деньги за утиль сбор в прошлых годах, пойдут КОМУ То на льготное кредитование ??