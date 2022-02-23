Прогноз на 5 дней
ясно-2°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 626 из 627«1...624625626627»
Ответить Новый топик
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:19
#9376
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У меня племяш челябинское

А сам-то ты недоделанный??? :lol: :lol: :lol: Таких в Армию не брали))))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:20
#9377
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Когда СССР разваливали я уже давно на гражданке был.

Присягу принимал только на два года?
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:21
#9378
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Присягу принимал только на два года?

А при чем тут присяга? Я ее нарушил? Каким образом?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:22
#9379
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
А сам-то ты недоделанный???

Начинается..
Не защитил Родину, продался..
Вот потому то и потеряли Союз..
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:24
#9380
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пользователи гражданин СССР и 111 - общайтесь друг с другом в личке. Дальнейшее выяснение отношений во Флуде будем удалять.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:24
#9381
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
при чем тут присяга? Я ее нарушил

Ты встал на защиту государства?
Да нет..
Но герой да..
Поздравляю с героизмом, с которым ты профукал нашу Родину!
Теперь люби Путина..
Завтра кого то другого..
Твои проблемы..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:25
#9382
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Пользователи гражданин СССР и 111 -

Хорошо..
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:25
#9383
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Пользователи гражданин СССР и 111 - общайтесь друг с другом в личке

Понял. Спасибо! Заканчиваю 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:27
#9384
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм .
Ну так с чего начали, с поздравлений..
Но кому то они не положены и это правильно..
Кто то защищал власть в Чечне и в других горячих точках, кто то отсиживался .
Но все они Герои..
Как оказалось..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:31
#9385
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот другой вопрос, у моих однокашников спроси, они мчитают себя гражданами СССР, ну не все конечно.
Что к Назарбаеву, что к Путину, относятся ровно.
Они как и я не патриоты Казахстана, либо России..
Их Родина Советский Союз..
Вот их можно поздравлять, они это заслужили..
Можно ли поздравлять тех, кто служил СССР, и теперь с каким то усердием защищает другую страну?
Нет и еще раз нет..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:36
#9386
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Пользователи гражданин СССР и 111 -

Ну..
Теперь пошли обзывания и посылания в личку..
Обычно в личке я немного другой, но сейчас даже отвечать на это не стану..
Вы немного не так интерпретировали..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:40
#9387
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот они, советские так сказать зольдаты..
Даже говорить по человечески не могут..
Тогда зачем они здесь?
Тема то дискуссионная, но правильно дискутировать мало кто может..
Это вам не окопы два года рыть да дома строить генералам..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:44
#9388
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда то мы все были одинаковы так сказать.
Друг за друга горой .
Сейчас больше по народностям разбежались..
Имел ли право на это советский солдат?
Нет.
А сегодня мы видим что?
Советские не солдаты, а те, кто служил там и давал присягу СССР, теперь готовы дать ее же другим странам, защищая теперь уже новые страны, забыв про свою, которой присягали когда то..
Это как сказал кто то в этом времени - Печально..
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2819
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:52
#9389
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, недавно узнала о происхождении поговорки "Поперек батьки в пекло не лезь."
Оказывается, во времена набегов на Русь в битвах построение русского войска было таким: в первых рядах стояли пожилые опытные ратники (деды. Не путать с дряхлыми старцами!).В оже6сточённых боях они почти все погибали. Поэтому на поле битвы выходили уже в белых чистых рубахах, готовые к смерти. (См. картину А. Бубнова "Утро на Куликовом поле")
За ними стояли их сыны, за сынами ряды внуков, ещё не познавших жизнь, не оставивших потомства
Самопожертвование погибших "отцов", старавшихся сохранить жизнь детям и внукам, наполняла сердца последних яростью и отвагой. Они старались занять место погибших, отомстить врагу.
Слово МЕСТЬ как раз и происходит от древнеславянского МЬСТЬ, то есть "замещение", "замена", "возмещение".
Мудры были наши предки!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:53
#9390
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и не стесняйтесь выражать альтернативное мнение, может я в чем то и не прав
Может так надо было поступать, не пойти тогда, не встать на защиту Родины в трудный момент.
Может были бы жертвы, а мы ведь не хотим умирать, кто же хочел?
Ведь было вме хорошо.
Горбачев, перестройка, то есть продажа Родины , которая началась в 1985м..
Профайл
Страница 626 из 627«1...624625626627»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS