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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:19
Цитата:
А сам-то ты недоделанный??? Таких в Армию не брали))))
111:
У меня племяш челябинское
У меня племяш челябинское
А сам-то ты недоделанный??? Таких в Армию не брали))))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:20
Цитата:
Присягу принимал только на два года?
гражданин СССР:
Когда СССР разваливали я уже давно на гражданке был.
Когда СССР разваливали я уже давно на гражданке был.
Присягу принимал только на два года?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:21
Цитата:
А при чем тут присяга? Я ее нарушил? Каким образом?
111:
Присягу принимал только на два года?
Присягу принимал только на два года?
А при чем тут присяга? Я ее нарушил? Каким образом?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:22
Цитата:
Начинается..
Не защитил Родину, продался..
Вот потому то и потеряли Союз..
гражданин СССР:
А сам-то ты недоделанный???
А сам-то ты недоделанный???
Начинается..
Не защитил Родину, продался..
Вот потому то и потеряли Союз..
Т
Модератор(Администрация сайта)
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- 910
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:24
Пользователи гражданин СССР и 111 - общайтесь друг с другом в личке. Дальнейшее выяснение отношений во Флуде будем удалять.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:24
Цитата:
Ты встал на защиту государства?
Да нет..
Но герой да..
Поздравляю с героизмом, с которым ты профукал нашу Родину!
Теперь люби Путина..
Завтра кого то другого..
Твои проблемы..
гражданин СССР:
при чем тут присяга? Я ее нарушил
при чем тут присяга? Я ее нарушил
Ты встал на защиту государства?
Да нет..
Но герой да..
Поздравляю с героизмом, с которым ты профукал нашу Родину!
Теперь люби Путина..
Завтра кого то другого..
Твои проблемы..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:25
Цитата:
Хорошо..
Тимур Гафуров:
Пользователи гражданин СССР и 111 -
Пользователи гражданин СССР и 111 -
Хорошо..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:25
Цитата:
Понял. Спасибо! Заканчиваю
Тимур Гафуров:
Пользователи гражданин СССР и 111 - общайтесь друг с другом в личке
Пользователи гражданин СССР и 111 - общайтесь друг с другом в личке
Понял. Спасибо! Заканчиваю
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:27
Хм .
Ну так с чего начали, с поздравлений..
Но кому то они не положены и это правильно..
Кто то защищал власть в Чечне и в других горячих точках, кто то отсиживался .
Но все они Герои..
Как оказалось..
Ну так с чего начали, с поздравлений..
Но кому то они не положены и это правильно..
Кто то защищал власть в Чечне и в других горячих точках, кто то отсиживался .
Но все они Герои..
Как оказалось..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:31
Вот другой вопрос, у моих однокашников спроси, они мчитают себя гражданами СССР, ну не все конечно.
Что к Назарбаеву, что к Путину, относятся ровно.
Они как и я не патриоты Казахстана, либо России..
Их Родина Советский Союз..
Вот их можно поздравлять, они это заслужили..
Можно ли поздравлять тех, кто служил СССР, и теперь с каким то усердием защищает другую страну?
Нет и еще раз нет..
Что к Назарбаеву, что к Путину, относятся ровно.
Они как и я не патриоты Казахстана, либо России..
Их Родина Советский Союз..
Вот их можно поздравлять, они это заслужили..
Можно ли поздравлять тех, кто служил СССР, и теперь с каким то усердием защищает другую страну?
Нет и еще раз нет..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:36
Цитата:
Ну..
Теперь пошли обзывания и посылания в личку..
Обычно в личке я немного другой, но сейчас даже отвечать на это не стану..
Вы немного не так интерпретировали..
Тимур Гафуров:
Пользователи гражданин СССР и 111 -
Пользователи гражданин СССР и 111 -
Ну..
Теперь пошли обзывания и посылания в личку..
Обычно в личке я немного другой, но сейчас даже отвечать на это не стану..
Вы немного не так интерпретировали..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:40
Вот они, советские так сказать зольдаты..
Даже говорить по человечески не могут..
Тогда зачем они здесь?
Тема то дискуссионная, но правильно дискутировать мало кто может..
Это вам не окопы два года рыть да дома строить генералам..
Даже говорить по человечески не могут..
Тогда зачем они здесь?
Тема то дискуссионная, но правильно дискутировать мало кто может..
Это вам не окопы два года рыть да дома строить генералам..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:44
Когда то мы все были одинаковы так сказать.
Друг за друга горой .
Сейчас больше по народностям разбежались..
Имел ли право на это советский солдат?
Нет.
А сегодня мы видим что?
Советские не солдаты, а те, кто служил там и давал присягу СССР, теперь готовы дать ее же другим странам, защищая теперь уже новые страны, забыв про свою, которой присягали когда то..
Это как сказал кто то в этом времени - Печально..
Друг за друга горой .
Сейчас больше по народностям разбежались..
Имел ли право на это советский солдат?
Нет.
А сегодня мы видим что?
Советские не солдаты, а те, кто служил там и давал присягу СССР, теперь готовы дать ее же другим странам, защищая теперь уже новые страны, забыв про свою, которой присягали когда то..
Это как сказал кто то в этом времени - Печально..
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:52
Кстати, недавно узнала о происхождении поговорки "Поперек батьки в пекло не лезь."
Оказывается, во времена набегов на Русь в битвах построение русского войска было таким: в первых рядах стояли пожилые опытные ратники (деды. Не путать с дряхлыми старцами!).В оже6сточённых боях они почти все погибали. Поэтому на поле битвы выходили уже в белых чистых рубахах, готовые к смерти. (См. картину А. Бубнова "Утро на Куликовом поле")
За ними стояли их сыны, за сынами ряды внуков, ещё не познавших жизнь, не оставивших потомства
Самопожертвование погибших "отцов", старавшихся сохранить жизнь детям и внукам, наполняла сердца последних яростью и отвагой. Они старались занять место погибших, отомстить врагу.
Слово МЕСТЬ как раз и происходит от древнеславянского МЬСТЬ, то есть "замещение", "замена", "возмещение".
Мудры были наши предки!
Оказывается, во времена набегов на Русь в битвах построение русского войска было таким: в первых рядах стояли пожилые опытные ратники (деды. Не путать с дряхлыми старцами!).В оже6сточённых боях они почти все погибали. Поэтому на поле битвы выходили уже в белых чистых рубахах, готовые к смерти. (См. картину А. Бубнова "Утро на Куликовом поле")
За ними стояли их сыны, за сынами ряды внуков, ещё не познавших жизнь, не оставивших потомства
Самопожертвование погибших "отцов", старавшихся сохранить жизнь детям и внукам, наполняла сердца последних яростью и отвагой. Они старались занять место погибших, отомстить врагу.
Слово МЕСТЬ как раз и происходит от древнеславянского МЬСТЬ, то есть "замещение", "замена", "возмещение".
Мудры были наши предки!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 13:53
Ну и не стесняйтесь выражать альтернативное мнение, может я в чем то и не прав
Может так надо было поступать, не пойти тогда, не встать на защиту Родины в трудный момент.
Может были бы жертвы, а мы ведь не хотим умирать, кто же хочел?
Ведь было вме хорошо.
Горбачев, перестройка, то есть продажа Родины , которая началась в 1985м..
Может так надо было поступать, не пойти тогда, не встать на защиту Родины в трудный момент.
Может были бы жертвы, а мы ведь не хотим умирать, кто же хочел?
Ведь было вме хорошо.
Горбачев, перестройка, то есть продажа Родины , которая началась в 1985м..
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