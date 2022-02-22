"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 21:49
Депутатам облмаслихата список отобранных кандидатов представил председатель рабочей группы Сергей ЖАЛЫБИН. Он подчеркнул, что большинство в новом составе достанется «представителям гражданского общества. Читать новость
Так народ их никак и не уполномочивал его где-либо представлять. Их выбрала представлять гражданское общество в этом совете рабочая группа, состоящая из партийных нуротановских функционеров и чиновников акимата. Они могут представлять лишь тех, кто их и выбирал, то есть партийных нуротановских функционеров и чиновников акимата. Не более.
Получился не общественный совет, а как и положено по замыслу авторов и создателей этой структуры, получилось кладбище общественно-политических трупов...
Капец, вы серьезно хотите сказать, что Качеев и Шаяхмет, преподы из универа, это наши лидеры общественного мнения? Болтуны да и только! А Коваль и Утибаева вообще партийцы, видимо понимают, что их партии ничего решить не могут. Про НПОшников, кроме Куликова, вообще впервые слышу. Чем занимаются они в своих объединениях и асамблеях, без учета проедания денег, непонятно. В общем будет это не консультативно-совещательный, а воздухосотрясательный орган! Посмотрим в конце года чего они добьются...
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