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≡ "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43619
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 21:49
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Депутатам облмаслихата список отобранных кандидатов представил председатель рабочей группы Сергей ЖАЛЫБИН. Он подчеркнул, что большинство в новом составе достанется «представителям гражданского общества.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
283
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 09:12
#15
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Цитата:
abaika95:
как они могут тогда народ представлять?

Так народ их никак и не уполномочивал его где-либо представлять. Их выбрала представлять гражданское общество в этом совете рабочая группа, состоящая из партийных нуротановских функционеров и чиновников акимата. Они могут представлять лишь тех, кто их и выбирал, то есть партийных нуротановских функционеров и чиновников акимата. Не более.

Получился не общественный совет, а как и положено по замыслу авторов и создателей этой структуры, получилось кладбище общественно-политических трупов...
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Я
§ Яжбать
(Пользователи)
Регистрация:
03.09.20
Сообщений:
7
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 09:34
#16
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Сдаётся мне, что там, где партийность не указана, члены Нуротана поголовно
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
69
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 10:03
#17
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Цитата:
ACROS:
А где Князев Б.П. - к которому не было вопросов и которого члены комиссий рекомендовали в состав совета??

Князева, Фролова и еще несколько человек отправили в резерв.
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Добрый земледелец
* Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
65
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 23.02.22 - 10:13
#18
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Капец, вы серьезно хотите сказать, что Качеев и Шаяхмет, преподы из универа, это наши лидеры общественного мнения? Болтуны да и только! А Коваль и Утибаева вообще партийцы, видимо понимают, что их партии ничего решить не могут. Про НПОшников, кроме Куликова, вообще впервые слышу. Чем занимаются они в своих объединениях и асамблеях, без учета проедания денег, непонятно. В общем будет это не консультативно-совещательный, а воздухосотрясательный орган! Посмотрим в конце года чего они добьются...

[Исправлено: Добрый земледелец, 23.02.2022 - 10:15]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8262
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 10:33
#19
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Фролова и еще

Этот более активен, чем половина из списка утвержденных.
Например, что за ОФ «SanalyUrpaq 2050» ?... Очередные бюджетные грантоеды?

Цитата:
Директор по развитию ТОО «ГК эксперт», руководитель ИП Бубнова

Это вообще кто и насколько можно доверять решать за общество? В чем заслуга частной конторы по консультациям?


Цитата:
Учредитель и генеральный директор ТОО«Квард LTD»

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов.
На безрыбье и торгаши уже общественники?

Дальше еще хуже... философ и поэт-фантазер...
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
38
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 23.02.22 - 10:36
#20
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Когда наш президент говорил то была надежда что впереди нас ждут изменения в лучшую сторону . Но теперь надежда совсем растаяла На местах все тоже и все те же. Изменять некому.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
283
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 10:44
#21
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Цитата:
yudjin:
yudjin

Например, что за ОФ «SanalyUrpaq 2050» ?

Вы серьёзно? У Вас были какие-то сомнения?
Электронный реестр договоров о госзакупках с поставщиком услуг - ОФ "Sanaly urpaq-2050", БИН 181240013254

С 2018 года этот грантоед сожрал десятки бюджетных миллионов тенге
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
283
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 10:49
#22
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Электронный реестр договоров о госзакупках на поставщика услуг - АО "СПК "Тобол", БИН 110140002676
Тут вообще поставляет услуги по госзаказам на миллиарды.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
283
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 10:55
#23
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Электронный реестр договоров о госзакупках на поставщика услуг - ТОО "Таза бұлақ - Чистый родник", БИН 020940003002

Тоже непонятные общественники в форме "ТОО" на госзакупках пасутся, оказывают:
- Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации статьи по государственным услугам;
- Услуги по размещению рекламы/информационных материалов в печатных периодических изданиях;
- Услуги информационных агентств, представляемые газетами и периодическими изданиями.

Короче, пропагандоны.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
283
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 11:02
#24
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Электронный реестр договоров о госзакупках на поставщика услуг - Общественный фонд "Гражданский Альянс Костанайской области "ГрИн", БИН 060640013797

Это вообще в доску обнаглевший грантоед. Сотнями миллионов бюджетных тенге сжирает, и рожа до сих пор не треснула...
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
283
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 11:04
#25
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Общественный фонд "Перекресток" по договорам госзакупок какие-то туристическиее слёты организует
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
283
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 11:07
#26
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Такое ОО «Тіл тірегіміз» система вообще не знает... :lol:
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
283
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 23.02.22 - 11:10
#27
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Более 80% это всё нуротановская шобла :lol: :lol:
Абсолютно зависимые и подконтрольные властям люди!
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