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Don Julio:

Сначала Каин родил Авеля, а чуть попозже сепаратисты по имени Жанибек и Керей образовали Казахское ханство, отколовшись от Узбеков.

Цитата:После этого дед Мазай собрал каждой твари по паре и поехал с корабля на бал...