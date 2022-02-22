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≡ "Тренировать спортсменов и развивать массовое катание" - Ледовый дворец спорта за 4,2 млрд тенге открыли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43619
"Тренировать спортсменов и развивать массовое катание" - Ледовый дворец спорта за 4,2 млрд тенге открыли в Костанае
Отправлено: 22.02.22 - 22:39
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Сама церемония состояла из двух частей: торжественной речи акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА и товарищеского матча между молодежкой рудненского "Горняком" и петропавловским "Кулагером".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
Re: "Тренировать спортсменов и развивать массовое...
Отправлено: 22.02.22 - 22:39
#1
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С какого это перепуга чехи и словаки туда инвестировали, что мы в обмен им отдадим, на утро кушать мальчиков, а на обед девочек?
Путин хоть знает об этом?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14929
Re: "Тренировать спортсменов и развивать массовое...
Отправлено: 22.02.22 - 22:57
#2
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Для такого сооружения архитектура могла бы быть и получше.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
643
Re: "Тренировать спортсменов и развивать массовое...
Отправлено: 22.02.22 - 23:00
#3
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Ну наконец-то, а то уже все устали ждать казахских и казахстанских спортсэнов. А тут воно, какое счастье привалило!
А этот ледовое чудо, точно не будет раскачивать как рудненское колесо обозрения!?
Цитата:
111:
Путин хоть знает об этом?

А что должен?
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
"Тренировать спортсменов и развивать массовое катание" - Ледовый дворец спорта за 4,2 мрд тенге открыли в Костанае
Отправлено: 22.02.22 - 23:03
#4
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Цитата:
Don Julio:
что должен?

Страна агрессор спонсирует ближайшего союзника .
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
49
Re: "Тренировать спортсменов и развивать массовое...
Отправлено: 22.02.22 - 23:09
#5
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Да уж, построил спонсор, но передадут государству, тут и окажется что опять все хотелки Архимеда Бегежановича за госчет.

За 4 часа арена превращается, в сельхозярмарку для социально униженных слоев населения, и старый дворец сделают для единоборств, и за 4 часа превращаясь в вещевой рынок)) Шапито.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2619
"Тренировать спортсменов и развивать массовое катание" - Ледовый дворец спорта за 4,2 мрд тенге открыли в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 08:40
#6
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Все эти ШЕСТЬ лет частники будут ДРАТЬ наверное, цены за аренду. О массовости спорта речь и не будет идти.
Благоустройство - наверное, как обычно: БОРДЮРЫ.Вопрос только: - крашенные они или не крашенные. ВСЁ у нас как в Актюбинске - и дворец молодёжи и ледовый дворец. Очевидно в Костанае НЕТ своего АРХИТЕКТОРА, тоже приезжий.

[Исправлено: ACROS, 23.02.2022 - 08:42]

[Исправлено: ACROS, 23.02.2022 - 08:44]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
228
Re: "Тренировать спортсменов и развивать массовое...
Отправлено: 23.02.22 - 09:17
#7
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очередные понты архимедовские. А вот Макарова С. конечно стоило посмотреть. Это уникум советского хоккея
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
949
"Тренировать спортсменов и развивать массовое катание" - Ледовый дворец спорта за 4,2 мрд тенге открыли в Костанае
Отправлено: 23.02.22 - 09:19
#8
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Одни хейтеры, говн налили и счастливы.
хоть немного лучиков радости пролить как эти панели на фасаде здания, построили здание - будет возможность развиваться .
Глядишь, в следующем году спец-дорогу построят между Костанаем и Рудным для велосипедистов,
развивать спорт надо тот, в котором у Казахстана, что-то получается, а не этот бизнес-футбол

[Исправлено: antonK, 23.02.2022 - 09:20]
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