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"Тренировать спортсменов и развивать массовое катание" - Ледовый дворец спорта за 4,2 млрд тенге открыли в Костанае
"Тренировать спортсменов и развивать массовое катание" - Ледовый дворец спорта за 4,2 млрд тенге открыли в Костанае
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