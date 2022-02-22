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«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
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