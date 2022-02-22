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≡ «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43619
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
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Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14929
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 23.02.22 - 02:00
#135
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Цитата:
Don Julio:
Сначала Каин родил Авеля, а чуть попозже сепаратисты по имени Жанибек и Керей образовали Казахское ханство, отколовшись от Узбеков.

После этого дед Мазай собрал каждой твари по паре и поехал с корабля на бал...
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