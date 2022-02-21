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Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43619
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 10:15
Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 февраля составил 105 291 тенге. По состоянию на 1 февраля численность пенсионеров в Казахстане составляет более 2 млн 245 тыс. человек.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 680
Re: Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 20:38
Цитата:
Сказочник, раз так тут плохо твоей матери и она тут недоедает живёт впроголодь а там таки скидки на прокисшее молоко почему не проявишь чуточку внимания и не заберёшь к себе?
serg kost:
В России в сетевых магазинах постоянные акции на свежие продукты. К примеру, срок реализации молока 7-8 суток. Уже через 3 дня после выпуска его можно купить со скидкой в 50%. То есть примерно по нашим цена
В России в сетевых магазинах постоянные акции на свежие продукты. К примеру, срок реализации молока 7-8 суток. Уже через 3 дня после выпуска его можно купить со скидкой в 50%. То есть примерно по нашим цена
Сказочник, раз так тут плохо твоей матери и она тут недоедает живёт впроголодь а там таки скидки на прокисшее молоко почему не проявишь чуточку внимания и не заберёшь к себе?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2617
Re: Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 22:16
Цитата:
Елбасы говорил про ДВЕ коровы, до трёх он не додумался.
Три коровы - это уже ЗАЖИТОЧНЫЙ человек- начнёт покупать яхты, виллы в Европах, жить в Эмиратах.
yudjin:
купить три коровы,
купить три коровы,
Елбасы говорил про ДВЕ коровы, до трёх он не додумался.
Три коровы - это уже ЗАЖИТОЧНЫЙ человек- начнёт покупать яхты, виллы в Европах, жить в Эмиратах.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 932
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 22:56
Цитата:
Моей маме хорошо. Я сегодня у неё был.
Пенсии хватает, ещё и остаётся.
А вот сказочник это ты. Где я писал, что ей плохо?!
Ну и про Обнинск.
Молоко не скисшее. И даже во вскрытом пакете двое суток не скисало.
Писал же, что акции на свежие продукты. А ты врёшь на ровном месте.
Не стыдно?
[Исправлено: serg kost, 21.02.2022 - 23:21]
ПолиграфЪ Боярышников:
Сказочник, раз так тут плохо твоей матери и она тут недоедает живёт впроголодь а там таки скидки на прокисшее молоко почему не проявишь чуточку внимания и не заберёшь к себе?
Сказочник, раз так тут плохо твоей матери и она тут недоедает живёт впроголодь а там таки скидки на прокисшее молоко почему не проявишь чуточку внимания и не заберёшь к себе?
Моей маме хорошо. Я сегодня у неё был.
Пенсии хватает, ещё и остаётся.
А вот сказочник это ты. Где я писал, что ей плохо?!
Ну и про Обнинск.
Молоко не скисшее. И даже во вскрытом пакете двое суток не скисало.
Писал же, что акции на свежие продукты. А ты врёшь на ровном месте.
Не стыдно?
[Исправлено: serg kost, 21.02.2022 - 23:21]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24345
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 23:13
Цитата:
Поэтому и сказад, про 2 коровы. А то бы его семейке, не хватило вилл, в Европе...
ACROS:
Три коровы - это уже ЗАЖИТОЧНЫЙ человек- начнёт покупать яхты, виллы в Европах, жить в Эмиратах.
Три коровы - это уже ЗАЖИТОЧНЫЙ человек- начнёт покупать яхты, виллы в Европах, жить в Эмиратах.
Поэтому и сказад, про 2 коровы. А то бы его семейке, не хватило вилл, в Европе...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9238
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 23:37
У нашего деда 66 тысяч
Не хватает.
Две пачки сигарет в день, уже на 40 тысяч в месяц уходит..
Ну а 26, это так себе, ни о чем..
Курит зараза много, а если запьет, так пилюлей ему надо давать..
Не хватает.
Две пачки сигарет в день, уже на 40 тысяч в месяц уходит..
Ну а 26, это так себе, ни о чем..
Курит зараза много, а если запьет, так пилюлей ему надо давать..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8740
Re: Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 23.02.22 - 00:23
Наверное всё же от стажа и от взносов зависть пенсия должна. Не знаю как сегодня, но раньше вроде 25 лет стажа хватало для пенсии. Это как считать?
Я почти в 25-ть покинул страну и имел уже почти 10-ть лет стажа. Учёба (образование) и армия засчитывались тогда ещё в стаж, не знаю как сегодня. Получается ещё 15-ть лет и я в 40 лет могу на пенсию? В Германии минимальный стаж 35 лет, для выхода на пенсию, стандартный 45-ть лет. Кто как поработал, тот так и получил. Хотя сегодня бардак с пенсиями.
Я почти в 25-ть покинул страну и имел уже почти 10-ть лет стажа. Учёба (образование) и армия засчитывались тогда ещё в стаж, не знаю как сегодня. Получается ещё 15-ть лет и я в 40 лет могу на пенсию? В Германии минимальный стаж 35 лет, для выхода на пенсию, стандартный 45-ть лет. Кто как поработал, тот так и получил. Хотя сегодня бардак с пенсиями.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8740
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 23.02.22 - 00:42
Цитата:
А чего так? не работал? Цитата:
Ну раз курит, значит хватает. А нет бросил бы давно.
111:
У нашего деда 66 тысяч
У нашего деда 66 тысяч
А чего так? не работал? Цитата:
111:
Две пачки сигарет в день, уже на 40 тысяч в месяц уходит..
Две пачки сигарет в день, уже на 40 тысяч в месяц уходит..
Ну раз курит, значит хватает. А нет бросил бы давно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15372
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 23.02.22 - 00:50
Цитата:
Обращайся к Боярышниковой. Она сказала што меньше 150 тыщ нету. Дед статистику ломает, она сообразит как исправить
111:
У нашего деда 66 тысяч
У нашего деда 66 тысяч
Обращайся к Боярышниковой. Она сказала што меньше 150 тыщ нету. Дед статистику ломает, она сообразит как исправить
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