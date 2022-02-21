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≡ Назван средний размер пенсии в Казахстане
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43619
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 10:15
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Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 февраля составил 105 291 тенге. По состоянию на 1 февраля численность пенсионеров в Казахстане составляет более 2 млн 245 тыс. человек.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
680
Re: Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 20:38
#15
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Цитата:
serg kost:
В России в сетевых магазинах постоянные акции на свежие продукты. К примеру, срок реализации молока 7-8 суток. Уже через 3 дня после выпуска его можно купить со скидкой в 50%. То есть примерно по нашим цена


Сказочник, раз так тут плохо твоей матери и она тут недоедает живёт впроголодь а там таки скидки на прокисшее молоко почему не проявишь чуточку внимания и не заберёшь к себе?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2617
Re: Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 22:16
#16
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Цитата:
yudjin:
купить три коровы,


Елбасы говорил про ДВЕ коровы, до трёх он не додумался.
Три коровы - это уже ЗАЖИТОЧНЫЙ человек- начнёт покупать яхты, виллы в Европах, жить в Эмиратах.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
932
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 22:56
#17
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сказочник, раз так тут плохо твоей матери и она тут недоедает живёт впроголодь а там таки скидки на прокисшее молоко почему не проявишь чуточку внимания и не заберёшь к себе?

Моей маме хорошо. Я сегодня у неё был.
Пенсии хватает, ещё и остаётся.
А вот сказочник это ты. Где я писал, что ей плохо?!
Ну и про Обнинск.
Молоко не скисшее. И даже во вскрытом пакете двое суток не скисало.
Писал же, что акции на свежие продукты. А ты врёшь на ровном месте.
Не стыдно?

[Исправлено: serg kost, 21.02.2022 - 23:21]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24345
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 23:13
#18
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Цитата:
ACROS:
Три коровы - это уже ЗАЖИТОЧНЫЙ человек- начнёт покупать яхты, виллы в Европах, жить в Эмиратах.

Поэтому и сказад, про 2 коровы. А то бы его семейке, не хватило вилл, в Европе... :lol: ;-) :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.02.22 - 23:37
#19
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У нашего деда 66 тысяч
Не хватает.
Две пачки сигарет в день, уже на 40 тысяч в месяц уходит..
Ну а 26, это так себе, ни о чем..
Курит зараза много, а если запьет, так пилюлей ему надо давать..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8740
Re: Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 23.02.22 - 00:23
#20
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Наверное всё же от стажа и от взносов зависть пенсия должна. Не знаю как сегодня, но раньше вроде 25 лет стажа хватало для пенсии. Это как считать?
Я почти в 25-ть покинул страну и имел уже почти 10-ть лет стажа. Учёба (образование) и армия засчитывались тогда ещё в стаж, не знаю как сегодня. Получается ещё 15-ть лет и я в 40 лет могу на пенсию? В Германии минимальный стаж 35 лет, для выхода на пенсию, стандартный 45-ть лет. Кто как поработал, тот так и получил. Хотя сегодня бардак с пенсиями.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8740
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 23.02.22 - 00:42
#21
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Цитата:
111:
У нашего деда 66 тысяч

А чего так? не работал? Цитата:
111:
Две пачки сигарет в день, уже на 40 тысяч в месяц уходит..

Ну раз курит, значит хватает. А нет бросил бы давно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15372
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Отправлено: 23.02.22 - 00:50
#22
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Цитата:
111:
У нашего деда 66 тысяч

Обращайся к Боярышниковой. Она сказала што меньше 150 тыщ нету. Дед статистику ломает, она сообразит как исправить 8-)
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