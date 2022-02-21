Отправлено: - 20:38

serg kost:

В России в сетевых магазинах постоянные акции на свежие продукты. К примеру, срок реализации молока 7-8 суток. Уже через 3 дня после выпуска его можно купить со скидкой в 50%. То есть примерно по нашим цена

Цитата:Сказочник, раз так тут плохо твоей матери и она тут недоедает живёт впроголодь а там таки скидки на прокисшее молоко почему не проявишь чуточку внимания и не заберёшь к себе?