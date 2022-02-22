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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1513
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 20:27
У кого возникло желание с убогим дискутировать? Становитесь в очередь! Номер первый - Таноми.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 21:37
Цитата:
Так смысл борьбы за справедливость - чтобы в каждом холодильнике что-то было. Моя борьба окончена
таноми52:
Не думаю, что потомки победителей настолько измельчали, что предпочтут "холодильники" борьбе за справедливость
Не думаю, что потомки победителей настолько измельчали, что предпочтут "холодильники" борьбе за справедливость
Так смысл борьбы за справедливость - чтобы в каждом холодильнике что-то было. Моя борьба окончена
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12069
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 22:07
Цитата:
Я в очереди
Таноми получил по номеру
Кто второй в номере?
Цитата:
Нууу лукавая логика
Тогда во время ВОВ ты бы баварское уже пил?))
Уже не ваш земляк:
У кого возникло желание с убогим дискутировать? Становитесь в очередь! Номер первый - Таноми.
У кого возникло желание с убогим дискутировать? Становитесь в очередь! Номер первый - Таноми.
Я в очереди
Таноми получил по номеру
Кто второй в номере?
Цитата:
maxsaf:
Так смысл борьбы за справедливость - чтобы в каждом холодильнике что-то было. Моя борьба окончена
Так смысл борьбы за справедливость - чтобы в каждом холодильнике что-то было. Моя борьба окончена
Нууу лукавая логика
Тогда во время ВОВ ты бы баварское уже пил?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 22:18
Вот и прошел день..
Давно у нас не было такого Единения, Признания того, что есть для нас Путин..
Хоть не зря день прошел.
Будто помолились, исповедовались, постояли на коленях, стряхнули с себя оковы, чтобы любить...
Путина..
Возлюби Путина своего, власть свою и их олигархов..
Хоть не зря день прошел.
Аминь..
Давно у нас не было такого Единения, Признания того, что есть для нас Путин..
Хоть не зря день прошел.
Будто помолились, исповедовались, постояли на коленях, стряхнули с себя оковы, чтобы любить...
Путина..
Возлюби Путина своего, власть свою и их олигархов..
Хоть не зря день прошел.
Аминь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 22:52
Жалко что моя кухарка телек у меня отобрала и смотрит Рената Агзамова, так бы еще накидал, как сегодня люди получили Единение с Путиным, как переживают за него, как мы переживаем вместе с ними..
Путин на всегда!
Путин на всегда!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 22:55
Цитата:
Кто такой? Этот Ренат...
111:
и смотрит Рената Агзамова,
и смотрит Рената Агзамова,
Кто такой? Этот Ренат...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 23:00
Цитата:
Это российский кондитер профессионал.
Для шимкентцев он сделал торт за сотню тысяч ойро вроде, весом более чем полтооы тонны..
drakon:
Кто такой? Этот Ренат
Кто такой? Этот Ренат
Это российский кондитер профессионал.
Для шимкентцев он сделал торт за сотню тысяч ойро вроде, весом более чем полтооы тонны..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 23:03
Цитата:
Аааа, понятно. Наталья хочет тебе - сделать торт?
Киллограммов на 50?...
111:
Это российский кондитер профессионал.
Это российский кондитер профессионал.
Аааа, понятно. Наталья хочет тебе - сделать торт?
Киллограммов на 50?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 23:06
Цитата:
Торты не делает пока, нет у нас термомикса.
drakon:
Наталья хочет тебе - сделать торт? Киллограммов на 50?...
Наталья хочет тебе - сделать торт? Киллограммов на 50?...
Торты не делает пока, нет у нас термомикса.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 23:08
Ей говорю давай будешь жарить парить, я буду курьером, продавать будем, не хочет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 23:42
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8740
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 23:49
Цитата:
Великий кондитер.
111:
Вот и закончилась передача Кондитер, сегодня был Филлип Киркоров..
Вот и закончилась передача Кондитер, сегодня был Филлип Киркоров..
Великий кондитер.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 00:27
Цитата:
сложно сказать. Я был БЫ в то время идеологией пропитан. Это как вера, за нее пояс шахида надевают и на амбразуру прыгают.
abaika95:
Тогда во время ВОВ ты бы баварское уже пил?))
Тогда во время ВОВ ты бы баварское уже пил?))
сложно сказать. Я был БЫ в то время идеологией пропитан. Это как вера, за нее пояс шахида надевают и на амбразуру прыгают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 643
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 00:36
Цитата:
Таки да!
Теперь точно рудненское подорожает...
Цитата:
Ну моск хотя бы взад забери, накрена он ей просроченный? Не пивож!
111:
Вот и закончилась передача Кондитер, сегодня был Филлип Киркоров..
Вот и закончилась передача Кондитер, сегодня был Филлип Киркоров..
Таки да!
Теперь точно рудненское подорожает...
Цитата:
111:
Жалко что моя кухарка телек у меня отобрала и смотрит Рената Агзамова, так бы еще накидал, к
Жалко что моя кухарка телек у меня отобрала и смотрит Рената Агзамова, так бы еще накидал, к
Ну моск хотя бы взад забери, накрена он ей просроченный? Не пивож!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 01:31
Похоже перепел отрубился раньше времени сегодня, на радостях))
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