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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1513
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 20:27
#9346
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У кого возникло желание с убогим дискутировать? Становитесь в очередь! Номер первый - Таноми.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 21:37
#9347
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Цитата:
таноми52:
Не думаю, что потомки победителей настолько измельчали, что предпочтут "холодильники" борьбе за справедливость

Так смысл борьбы за справедливость - чтобы в каждом холодильнике что-то было. Моя борьба окончена :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12069
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 22:07
#9348
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
У кого возникло желание с убогим дискутировать? Становитесь в очередь! Номер первый - Таноми.

Я в очереди
Таноми получил по номеру
Кто второй в номере?
Цитата:
maxsaf:
Так смысл борьбы за справедливость - чтобы в каждом холодильнике что-то было. Моя борьба окончена

Нууу лукавая логика
Тогда во время ВОВ ты бы баварское уже пил?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 22:18
#9349
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Вот и прошел день..
Давно у нас не было такого Единения, Признания того, что есть для нас Путин..
Хоть не зря день прошел.
Будто помолились, исповедовались, постояли на коленях, стряхнули с себя оковы, чтобы любить...
Путина..
Возлюби Путина своего, власть свою и их олигархов..
Хоть не зря день прошел.
Аминь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 22:52
#9350
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Жалко что моя кухарка телек у меня отобрала и смотрит Рената Агзамова, так бы еще накидал, как сегодня люди получили Единение с Путиным, как переживают за него, как мы переживаем вместе с ними..
Путин на всегда!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24345
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 22:55
#9351
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Цитата:
111:
и смотрит Рената Агзамова,

Кто такой? Этот Ренат... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 23:00
#9352
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Цитата:
drakon:
Кто такой? Этот Ренат

Это российский кондитер профессионал.
Для шимкентцев он сделал торт за сотню тысяч ойро вроде, весом более чем полтооы тонны..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24345
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 23:03
#9353
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Цитата:
111:
Это российский кондитер профессионал.

Аааа, понятно. Наталья хочет тебе - сделать торт?
Киллограммов на 50?... :lol: ;-) :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 23:06
#9354
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Цитата:
drakon:
Наталья хочет тебе - сделать торт? Киллограммов на 50?...

Торты не делает пока, нет у нас термомикса.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 23:08
#9355
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Ей говорю давай будешь жарить парить, я буду курьером, продавать будем, не хочет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 23:42
#9356
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Вот и закончилась передача Кондитер, сегодня был Филлип Киркоров..

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8740
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 23:49
#9357
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Цитата:
111:
Вот и закончилась передача Кондитер, сегодня был Филлип Киркоров..

Великий кондитер. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 00:27
#9358
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Цитата:
abaika95:
Тогда во время ВОВ ты бы баварское уже пил?))

сложно сказать. Я был БЫ в то время идеологией пропитан. Это как вера, за нее пояс шахида надевают и на амбразуру прыгают.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
643
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 00:36
#9359
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Цитата:
111:
Вот и закончилась передача Кондитер, сегодня был Филлип Киркоров..

Таки да!
Теперь точно рудненское подорожает...
Цитата:
111:
Жалко что моя кухарка телек у меня отобрала и смотрит Рената Агзамова, так бы еще накидал, к

Ну моск хотя бы взад забери, накрена он ей просроченный? Не пивож!
;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15372
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.02.22 - 01:31
#9360
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Похоже перепел отрубился раньше времени сегодня, на радостях))
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