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≡ Костанайца, выращивающего дома коноплю, задержала полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43619
Костанайца, выращивающего дома коноплю, задержала полиция
Отправлено: 22.02.22 - 14:09
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33-летний костанаец в частном доме оборудовал комнату под выращивание конопли. Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП Костаная задержали его в ходе оперативных мероприятий.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24345
Re: Костанайца, выращивающего дома коноплю, задержала полиция
Отправлено: 22.02.22 - 14:09
#1
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А вот, Марик, цветы,
в горшках - выращивает... :lol: :oops:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
643
Re: Костанайца, выращивающего дома коноплю, задержала полиция
Отправлено: 23.02.22 - 00:29
#2
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Человек самозанятый бизнесмен, а его за это- в турьму.
Вот так и загибается отечественный бизнес...
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