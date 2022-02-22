Отправлено: - 22:07

Уже не ваш земляк:

У кого возникло желание с убогим дискутировать? Становитесь в очередь! Номер первый - Таноми.

maxsaf:

Так смысл борьбы за справедливость - чтобы в каждом холодильнике что-то было. Моя борьба окончена

Цитата:Я в очередиТаноми получил по номеруКто второй в номере?Цитата:Нууу лукавая логикаТогда во время ВОВ ты бы баварское уже пил?))